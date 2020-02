Audiencia de García Luna será jueves; podría salir libre bajo fianza

Adyr Corral

México / 26.02.2020 17:42:26





Genaro García Luna se presentará este jueves ante la corte en Nueva York para plantear, junto a su defensa legal, los argumentos con los que intenta enfrentar su proceso en libertad pagando una fianza de un millón de dólares.

Se espera que en contraparte los fiscales que llevan el caso en su contra por tráfico de cocaína y hacer declaraciones falsas en Estados Unidos, encabezados por Richard Donoghue, presenten algunas de sus pruebas que lo incriminen para mantenerlo en prisión de cara a su juicio.

MILENIO informó que la defensa del ex secretario de Seguridad Pública, liderada por el abogado César de Castro, entregó una carta al juez Brian Cogan para pedirle que a cambio del “modesto paquete de fianza”, respaldada por medio de bienes inmuebles y la firma de tres personas financieramente solventes, le permita enfrentar su proceso en libertad para, entre otras cosas, preparar su estrategia legal adecuadamente.

Entre las pruebas que los fiscales pueden utilizar para dejar a García Luna en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, están decenas de videos, fotografías y documentos relacionados con drogas, armas y decomisos de dinero. Incluso, grabaciones de llamadas interceptadas.

También se espera que durante el juicio se utilicen los testimonios de algunos de los testigos que declararon en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, entre los que están Sergio Villareal El Grande, Dámaso López y Jesús Reynaldo El Rey Zambada, hermano del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.

En la misiva escrita por la defensa de García Luna, se asegura que “no representa un riesgo de fuga” y se pide que sea liberado en espera de juicio porque, “ha vivido y ha sido residente permanente (de manera) legal en los Estados Unidos desde aproximadamente el 2012, su esposa e hijos viven aquí, y posee propiedades, que aseguran (dicho) vínculo”.

Además sostiene que en este momento el ex secretario de Seguridad Pública, no tiene la capacidad de escapar, pues “proporcionó al gobierno (estadunidense) su pasaporte y tarjeta de residencia permanente, no tiene activos disponibles y la noción de que huiría a México, donde no tiene acceso a su sistema financiero y donde probablemente sea arrestado y procesado, es absurdo”.

