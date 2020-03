Asesinan a hermano del presidente de la CNBV

Fernando Palma, ex diputado del PAN, fue asesinado a balazos en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Se dio a conocer que Fernando era hermano de Adalberto Palma Gómez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó en su cuenta de Twitter que la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajan de manera coordinada en la investigación para lograr la detención de los responsables.

De acuerdo con informes preliminares, personal de la SSC atendió un reporte sobre una persona lesionada por impacto de arma de fuego en el kilómetro 14 de la carretera Picacho-Ajusco y Camino al Antiguo Maninal, colonia Pueblo de Santo Tomás Ajusco. Los oficiales fueron alertados a través del C-2 Sur.

Al llegar había una patrulla de la Policía Metropolitana, cuyos tripulantes resguardaban la zona donde se encontraba la víctima en el suelo, con manchas de sangre.

Solicitaron el apoyo de los servicios médicos, por lo que al lugar llegaron paramédicos del ERUM, quienes diagnosticaron la muerte del ex diputado.

Autoridades investigan la versión de que Palma hizo una llamada a un conocido para solicitarle medio millón de pesos, a fin de “resolver un problema”.

Según funcionarios, familiares de la víctima admitieron que el ex legislador atravesaba por dificultades económicas.

Las autoridades sospechan que entre los móviles del homicidio está un intento de robo, que Palma se resistió y por eso le dispararon.

El panista fue diputado local en Chihuahua en la 58 legislatura, es decir de 1995 a 1998.

REACCIONES

A través de Twitter, Claudia Sheinbaum señaló: “Lamento profundamente el homicidio de Fernando Palma. Estamos en contacto con su familia. La @SSP_CDMX, @FiscaliaCDMX y @C5_CDMX están coordinados en la investigación hasta la detención de los culpables. Seguimos en nuestra lucha contra la impunidad”.

El ex presidente Felipe Calderón difundió a través de esa misma red social: “Lamento mucho la muerte de Fernando Palma. Ex colaborador de don Luis (H. Álvarez), fue asesinado en el Ajusco. Mi más sentido pésame a su familia. Podrán decir de mí lo que quieran, pero es ahora cuando parece no haber gobierno. Que se aclare pronto su muerte y se castigue a los culpables#.

Asimismo, dirigentes y militantes del PAN condenaron el asesinato de su correligionario.

Marko Cortés, presidente nacional de ese partido, tuiteó: “Condenamos enérgicamente el asesinato de nuestro querido amigo panista… la ola de violencia que se vive en nuestro país debe parar. Envío mis más sinceras condolencias y un abrazo a todos sus seres queridos”.

Por su parte, Andrés Atayde, dirigente del panismo capitalino, manifestó que perdieron “a un hombre honesto, con arrestos, con entereza y con mucho sudor y suela en favor de México… condenamos este nuevo acto de inseguridad en nuestra ciudad”.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, afirmó: “Lamentamos la pérdida de nuestro compañero… un panista preocupado por México y comprometido por dejar una patria ordenada y generosa. Nuestro abrazo y acompañamiento para su esposa, sus hijos, familiares y amigos”.

Mientras, Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del CEN de ese partido, expresó: “Enorme tristeza, coraje e indignación me produce la noticia del asesinato del querido Fernando Palma. Hombre bueno, panista de muchísimas batallas, gran amigo. Que Dios lo reciba y que la autoridad no deje impune este crimen.

EL PERFIL

FERNANDO PALMA

EX PANISTA

Como político formó parte del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, donde se desempeñó como coordinador nacional de diputados locales. Como empresario fue director de Palma, Consultores Asociados y gerente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural.