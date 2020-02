Asamblea por Casa del Actor acaba en trifulca y hasta mentadas

Al mediodía de ayer, el actor Jorge Ortiz de Pinedo y el abogado Javier Coello Trejo se disponían a encabezar una conferencia de prensa para denunciar la cancelación del pago a los cuidadores de la Casa del Actor desde el pasado 1 de febrero, así como para negar acusaciones de malos manejos de recursos que les imputa la dirigencia de la ANDA y recordar laudo que desde 2009 ordena al sindicato actoral entregar reembolsos mensuales para sostener los gastos de la institución, que no se les han pagado desde mayo de 2018.

Inesperadamente, antes de que comenzara la reunión, hizo acto de presencia Jesús Ochoa, secretario general de la ANDA, quien trataba de impedir su realización. Los miembros del Patronato de la Casa del Actor le pedían silencio antes sus constantes intervenciones, mientras que algunos socios le gritaban: “Fuera, fuera”.

La Casa del Actor, fundada por Mario Moreno Cantinflas en 1944, es una institución de asistencia privada que ofrece albergue, manutención y servicio médico a los actores de la tercera edad; la mayor parte de su sostén económico depende de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), con la que enfrenta un conflicto legal desde 2007, que hoy se agudiza.

El lunes, el sindicato había hecho pública su postura en este conflicto, ahora era turno de que el Patronato explicara la situación de la Casa, que aloja a 46 residentes, lo que representa un gasto mensual de cerca de 550 mil pesos.

“Nosotros tenemos la convicción segura, de veras, de pagar lo que corresponde, no porque lo diga un laudo, pero no pagaremos un centavo que no esté justificado con una factura legal. Se han desviado fondos, traemos facturas falsas”, trataba de explicar Ochoa entre gritos de los presentes.

Añadió: “Hemos pagado siempre lo que nos corresponde de manera legal, pagamos 400 mil pesos, lo que justifican, pero quieren que demos 900 mil y la mitad sin justificar. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas, nosotros solo pedimos eso no estamos eludiendo la responsabilidad de lo que significa la Casa del Actor para la ANDA”.

Ninguno de los presentes estaba contento con la presencia de Ochoa, “Respeta la Casa” y “Estás violando la ley” eran algunas frases que los huéspedes le gritaban; más de media hora duró el zafarrancho, que incluyó empujones y hasta la mención “le voy a romper la madre” de parte del abogado a Jesús Ochoa. Finalmente, el actor y sus compañeros abandonaron el Teatro Mario Moreno, donde se celebraba la reunión.

“Ellos ya perdieron un juicio y están conminados a pagar, nos deben más de 8.5 millones de pesos —dijo Jorge Ortiz de Pinedo—. La ANDA ha gastado 6.4 millones de pesos en abogados, si eso nos lo hubieron dado, no nos deberían tanto. El señor vino a reventar la conferencia, le gusta el escándalo, pero el escándalo debería ser que no dan el dinero que necesita la Casa del Actor”.

Coello indicó: “Tiene 21 meses que no pagan los reembolsos, hay una sentencia que los obliga a pagar. La única manera es con incidentes, hemos presentado ocho. Dice que se han entregado facturas apócrifas, que lo denuncie; nos están obligando a comprar todo en tienda departamental porque de todo quieren factura; quitaron a los cuidadores, que no son lo mismo que las enfermeras”. El abogado lamentó que Ochoa llegara diciendo que la fallecida Maty Huitrón, ex presidenta vitalicia de la IAP, entregó facturas apócrifas: “Yo a vi pelear (…). Ni él ni la ANDA se apoderarán de la Casa del Actor”.

Más conflictos

La pelea se ha extendido al recinto: Jesús Ochoa afirma que el Patronato se quiere quedar con el edificio, que pertenece a la ANDA; los miembros de la Casa del Actor recuerdan que la Junta de Asistencia Privada lo declaró capital de la propia IAP y está “ha afectado irrevocablemente para el fin social”.