Arranca Eurojazz 2020 en el Cenart

Con la participación de grupos originarios de Francia, Países Bajos, España, Luxemburgo, Italia, Alemania, Irlanda, Polonia, Hungría, Finlandia, Bélgica, Austria, Eslovaquia y México comienza la vigésimao tercera edición del Festival Eurojazz, que se llevará a cabo del 7 al 29 de marzo. Como ya es habitual, los conciertos se efectuarán sábado y domingo; además, se brindarán once clases magistrales gratuitas para músicos profesionales y estudiantes de jazz.

Théo Ceccaldi Trio, de Francia, abrirá el festival el sábado 7 a las 13:30 horas. Integrado por Valentin Ceccaldi (violonchelo), Guillaume Aknine (guitarra) y Théo Ceccaldi (violín), el grupo explora la improvisación libre con influencias del Django Reinhardt.

Under the Surface, de los Países Bajos, llega con propuesta basada en la improvisación. Joos Lijbaart (batería y percusiones), Sanne Rambags (voz) y Bram Stadhouders (guitarra y composición) conforman el grupo. Under the Surface toca el sábado 7 a las 17:00 horas.

María Toro Quartet, de España, ofrecerá su repertorio donde las raíces ibéricas se unen al jazz. Ben Street (bajo), Jean-Michel Plic (piano) y Justin Brown (batería) acompañan a María del Toro (flauta). El domingo 8 a las 13:30 es su turno.

El primer fin de semana de Eurojazz concluye con el Arthur Possing Quartet, de Luxemburgo. Pierre Cocq-Amman (sax), Sebastian Schlapbe Flach (contrabajo), Pit Huberty (batería) y Arthur Possing ofrecerán su propuesta donde conviven el jazz tradicional y moderno, y composiciones propias con versiones de músicos que admiran.

