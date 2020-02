Aracely Arámbula ni sus hijos aparecerán en Luis Miguel, la serie

Luis Miguel, la serie es una de las más esperadas del año, afortunadamente Netflix ya confirmó que la segunda temporada llegará a su catálogo este 2020; sin embargo, Aracely Arámbula reveló que ni ella ni sus hijos aparecerán en el programa que narra la vida de El Sol.

«No voy a salir en esta temporada, está confirmado, ya me lo dijeron que no voy a salir en esta temporada ni mis hijos», aseguró la actriz en entrevista para Ventaneando .

Aracely Arámbula aseguró que tampoco sus nombres pueden utilizarse en el programa, y que no está interesada en aparecer en la serie, en la que Diego Boneta da vida al famoso cantante Luis Miguel.

«En esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco, pero en realidad los nombres no pueden salir, y eso no lo estoy viendo yo lo están viendo mis abogados», comentó Aracely Arámbula.