Apenas es el principio

Mientras que miles de mexicanas salieron a dejar en claro que no se van a dejar violar y matar en paz, desde Fresnillo, Zacatecas, el presidente conmemoraba el Día Internacional de la Mujer diciendo que, “Aunque no les guste a algunos y algunas … no se puede omitir la aportación abnegada, así, lo repito, la contribución ab-ne-ga-da de Margarita Maza de Juárez”, afirmó, recalcando la palabra, separando sus sílabas y espetándosela con rabia apenas contenida supongo que a las respondonas que ese día tomaron las calles.

No ha sido López Obrador el primero en alabar la tesitura sumisa de la señora de Juárez al tiempo que ninguneaba los urgentes reclamos populares. En diciembre de 1966, Gustavo Díaz Ordaz escribió lo siguiente: “Presento al ilustrado criterio del H. Congreso de la Unión la iniciativa por la cual se aspira a exaltar la memoria de doña Margarita Maza de Juárez y de rendir a su acendrado patriotismo parte del justísimo homenaje que le debemos los mexicanos por su callada, activa, inquebrantable y abnegada participación en largos años de prueba para la República … En doña Margarita Maza de Juárez concurrieron las más delicadas prendas de mujer y la más conmovedora consagración a quien la hizo su esposa … No descolló, como otras heroínas de nuestra historia, en acciones que la singularizasen en ninguna área que no fuese la de hacerse gemela, por su humana grandeza y su estoica sencillez, de quien identificó en sí y encarnó la suerte de México”.

Ya vimos que de este Presidente no se puede esperar más que los reflejos que le arroja el narciso desde su frágil y resentido ego, habiendo resultado igual o más incompetente que sus predecesores. Por eso es imperativo preguntarse, una vez disipados los gases lacrimógenos y levantadas las barricadas, ¿qué sigue?

La marcha y huelga de las mujeres sorprendieron por su tamaño, y por haber surgido genuinamente desde las entrañas del leviatán ciudadano en un país que ha oscilado históricamente entre el activismo sesgado y corporativista o la abulia individual. La contundencia de los eventos del domingo y lunes no merece quedarse solo ahí, en una protesta evidentemente necesaria pero insuficiente para lograr cambios sustantivos: es momento de exhortar a la población general a tomar las riendas del país mandando al averno a los parásitos en nuestros puestos públicos, de no aflojar la resistencia civil, de usar el voto razonado como munición y de señalar vocalmente las conductas depredadoras o corruptas, porque solo a través de acciones cívicas coordinadas, contundentes y de largo aliento que aglutinen a las muy diferentes voces de los días pasados es que podremos refundar a México, al margen de su clase gobernante, en un país habitable.

La presión debe ser tal que a las autoridades no les quede más remedio que ceñirse: nada va a mejorar si seguimos con los buenos modos que hoy reclaman los verdaderos conservadores.

El camino es largo y requiere de trabajo incansable, generoso y mal agradecido. O sea, nada que las mujeres mexicanas no hagan todos los días.

@robertayque