Ante covid-19, comunidad LGBT sufre violencia y discriminación en casa

El confinamiento provocado por el covid-19, ha generado violencia y discriminación intrafamiliar hacia los integrantes de la comunidad LGBTI+, afirmaron instituciones encargadas de defender sus derechos humanos.

En la víspera del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, las ONG aseguraron que la violencia en casa ha regresado hacia este grupo.

​En entrevista con MILENIO, Alex Ouré, director ejecutivo de It Gets Better, comentó que desde hace mucho tiempo no recibían denuncias de estos actos dentro del hogar.

“En It Gets Better hemos recibido durante el distanciamiento social, alrededor de más de quince denuncias a nivel nacional por parte de la comunidad, mismas que exponen que han sido corridos de sus casas, o han decidido salirse por actos discriminatorios por parte de sus familias; así como también de personas que viven con VIH y por la pandemia han perdido sus trabajos, no pueden solventar sus medicamentos”, detalló.

Entre los más vulnerables durante el confinamiento son niñas, niños y adolescentes LGBT, pues se encuentran bajo la vigilancia constante de adultos con los que pasan el tiempo de cuarentena, cuya pérdida de privacidad los expone a revelar su orientación sexual o identidad de género siendo observados al comunicarse con amigos o parejas, lo que puede provocar discusiones, reacciones de violencia correctiva tanto física como psicológica, e incluso la expulsión del hogar familiar, lo que les pone en riesgo a una mayor probabilidad de ser habitantes de calle, y que minimiza la posibilidad de denuncia ante las autoridades y les impide solicitar ayuda.

“Es alarmante que no denuncien por miedo a delatar a uno de sus familires, desafortunamente no saben que existen instituciones que apoyan durante esta emergenica, y siempre de la mano de organismos gubernamentales”, detalló Orué.

Asimismo mencionó que sería un riesgo más para la comunidad LGBT+ si se encontrarían en situación de calle, pues enfatizó que los crímenes de odio, han ido en aumento y que se han podido registrar más en este sexenio, consideró que han puesto más importancia las autoridades a la comunidad de la diversidad sexual.

Pues en los últimos años, la comunidad LGBT+ ha sido atacada y violentada, con al menos 117 asesinatos mostrando un incremento en el año 2019, según datos de la Organización Mexicana, Letra S.

De las 117 personas ultimadas, nueve eran defensoras o promotoras de los derechos LGBT+, seis eran figuras públicas, y dos, eran migrantes centroamericanas.

“Es interesante los datos que han informado, porque hay que ver que en realidad las autoridades ya están registrando con exactitud los casos de crímenes de odio a comparación del sexenio pasado, hay que hacer un llamado a la Secretaría de Gobernación, para que ponga en agenda la situación por la que está pasando México”, detalló el activista.

Ante ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Disriminación (Conapred), ha mencionado que “aunque existe un riesgo para la comunidad el quedarse en casa”, han atendido a un aumento de hostilidad hacia las personas LGBT.

“El consejo tiene la preocupación de que las personas de la diversidad enfrenten dificultades agudas para subsistir, especialmente la comunidad trans, siendo el sector con más vulnerabilidad y exclusión social y menor acceso a un ámbito laboral formal, pues sus bajos ingresos las ha llevado a vivir en calle”, mencionaron.

Datos de la encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Indentidad de Género (ENDOSIG) 2018, el 52.6 por ciento de los padres, rechazan la orientación sexual e identidad de género de sus hijos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó enfocar esfuerzos para su inclusión; en particular a personas trans que durante el confinamiento se encuentren en un ciclo de pobreza, exclusión y falta de acceso a la vivienda, de modo que estén contempladas en la formulación de políticas de asistencia social durante la emergencia sanitaria así como en las eventuales medidas de reactivación económica.

Sumado a ello, hizo un llamado a implementar mecanismos accesibles para la prevención y denuncia de violencia fóbica en el contexto de distanciamiento social o cuarentena, en especial de niños, niñas y adolescentes LGBTI+. En particular, el personal de salud debe respetar la identidad de género en el ámbito hospitalario y garantizar la continuidad de servicios médicos prestados a las personas trans.

