Andy Wilkinson, el abuelo de 56 años que aparenta tener 30

«La edad es sólo un número», se puede leer en el sitio web de Andy Wilkinson, un hombre británico de 56 años que, a pesar de ser nieto de 7 niños, sigue siendo confundido por el hermano de sus propios hijos debido a su apariencia joven y escultural cuerpo, que lo hicieron famoso en las redes sociales. La gente, se pregunta: ¿tiene él el secreto de la eterna juventud?

La respuesta es: sí, probablemente. Sin embargo no es ninguna fórmula mágica que nos rejuvenezca. El secreto está en llevar una vida sana y libre de estrés, tal como contó Wilkinson al periódico Daily Mail.

Según comentó el entrenador a aquél diario, durante toda su vida llevó a cabo algunos «trucos» que lo ayudaron a mantenerse sano y joven.

Algunos de ellos, especificó son: Dormir en una habitación totalmente a oscuras para poder alcanzar un sueño profundo y descansar realmente, hacer deporte no mas de tres veces a la semana y limitar los carbohidratos según se va envejeciendo, además, claro de evitar el estrés y recordar día con día que “todo va a ir bien”

¿Cómo es aparentar 30 cuando pasas de los 50?

En entrevista para el mismo medio británico, Wilkinson explicó algunas circunstancias a las que se tiene que enfrentar por su apariencia tan joven y algunas de ellas son bastante incómodas.

«Sé que aparento ser mucho más joven de lo que realmente soy, y a menudo la gente me dice que aparento treinta y tantos, más que cincuenta y tantos. Si estoy de vacaciones, la gente me pregunta por mis abdominales, se me acercan mujeres de unos treinta y me han confundido el novio de mi hija, en lugar de adivinar que soy su padre. A mis amigos les hace mucha gracia ver cómo la gente se sorprende cuando se enteran que en realidad soy abuelo y tengo siete nietos”, dijo el entrenador.