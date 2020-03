Andy Ruiz: boxeador británico lo llama gordo y pedazo de mierda

La Afición

Ciudad de México / 29.03.2020 18:00:41





El boxeador mexicano Andy Ruiz fue duramente criticado por el pugilista británico Dillian Whyte, quien asegura que el ex campeón de los pesos pesado se ha negado a cerrar un combate con él y no solo eso, pues también afirma que Ruiz trata de hacer creer que es el propio Dillian quien no está interesado en firmar una pelea.

“Andy Ruiz es un gordo pedazo de mierda. Obviamente le hicimos ofertas al chico para pelear. Él está tratando de hacer que parezca que yo no quiero pelear”, dijo el boxeador europeo a IFL.TV.

Incluso, Whyte dio el monto que se le ofreció en primera instancia a Andy Ruiz para que aceptara el combate, uno en Reino Unido y otro para subir al ring en Estados Unidos; ambos fueron rechazados por Destroyer argumentando que necesitaba más tiempo para valorar la propuesta.

“Le dije a Eddie Hearn (su representante): ‘es una gran pelea, hagamos que suceda’. Le hizo una oferta de dos millones de dólares para pelear conmigo en Reino Unido y cinco millones para pelearnos en Estados Unidos. Luego, lo rechazó y dijo que no estaba listo y que necesitaba más tiempo”.

Andy Ruiz perdió la corona de los pesos pesados en la revancha ante Anthony Joshua en un combate celebrado en Arabia en diciembre del año pasado, desde entonces, el mexicano no ha vuelto a subir a los cuadriláteros para una pelea formal.

​