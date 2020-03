Ana de la Reguera: La crisis me agarra en mi mejor momento

Diversos artistas han manifestado sus creencias e ideologías a través de las redes sociales en cuanto a la epidemia que se está viviendo actualmente en el mundo, comparten además sus actividades diarias en esta cuarentena como la actriz Ana de la Reguera, quien platicó con M2 sobre cómo organiza su tiempo.

“Pues es una lucha más contigo de tener más disciplina, levantarme hacerme de desayunar, trabajar unas horas, descansar un poco, ver algo que me interesa, dedicarme a cosas de mi casa que había tenido pendientes, estoy armando mi agenda todos los días para no sentirme que hay una pausa tan fuerte en la vida”, dijo la actriz.

Además, se ha puesto a pensar en si ha cumplido todo lo que ha querido o aún le falta algo que desea hacer, pero para Ana este tiempo ha sido perfecto para darse cuenta que se siente bien consigo misma y espera el inicio de su nueva serie Ana, por Comedy Central.

“Ahorita no me falta absolutamente nada, el año pasado trabajé más que nunca en mi vida, pude hacer la serie de mis sueños que escribí desde hace seis años, hice tres películas, todo se estrena este año, ha sido realmente un año afortunado, tengo ahorros, tengo salud, tengo una casa hermosa; no me hace falta nada, no puedo pedir más”, destacó.

Incluso habló de no señalar a otros y si está en las posibilidades de alguien, poder ayudar al de al lado, sembrar semillas de humildad y empatía hacia las demás personas.

“No debemos quejarnos, mientras tengamos salud , tengamos un ahorro, hay que hacer algo con nuestro tiempo, ese tiempo es tal vez estar más en contacto con nuestro seres queridos, ver que podemos hacer con la gente que no tiene tantas cosas, ayudar el vecino, con muy poquito puedes ayudar a familiares que viven al día a día, pensemos en soluciones”, destacó la actriz de Goliath y Narcos.

Volver a lo clásico

Incluso en el día a día, sin vivir entre caos de la pandemia, destacó que la gente debe cambiar la mentalidad, ser más tolerantes, evolucionar y dejar los prejuicuos. “Así como la tecnología, también la sociedad tiene que avanzar, que sigamos pensando de la misma manera que en 1800, cuando la gente controlaba el dinero entre familias, una cuestión de control monetario, se han cambiado muchas cosas, pero en lo más importante, que son las emociones y los sentimientos y la manera en que la gente se relaciona, es donde aún falta”, dijo.

Sobre su relación de pareja aseguró sentirse tranquila y mencionó: “Me parece que es muy bonito poder compartir la vida en pareja con alguien, pero no por eso tiene que ser para toda la gente,”, añadió.

La actriz estrenara su serie Ana, una comedia inspirada en su propia vida, que se transmitirá por Comedy Central.

Franquicias

La actriz ha tenido diversas apariciones en grandes franquicias nacionales e internacionales como su participación en Narcos y Jane The Virgin.

Éxito

De la Reguera también es conocida por su papel como Sister Encarnación en la cinta Nacho Libre, donde trabajó al lado del comediante estadunidense Jack Black.

Estrenos

Por el momento tiene tres largometrajes que están por estrenarse: Army Of The Dead, El Rey de todo el mundo y la nueva entrega de The Purge.