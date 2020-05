AMLO. Tren Maya generará 80 mil empleos en 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la oposición «no comer ansias», tras la serie de protestas en contra del gobierno federal que tuvieron lugar ayer en varios estados, pues aseguró que él estableció las reglas para la revocación de mandato.

Desde su rancho en Palenque, Chiapas, recalcó que en 2022 habrá una consulta popular para que la población determine si él debe continuar en el poder o si debe renunciar.

«Nuestros adversarios quieren que yo dimita, que me vaya del gobierno, que no coman ansias, yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me respalda.