AMLO presume buena relación con magisterio; atienden bloqueos en vías

Tras los bloqueos realizados por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en diversas vías de férreas de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno ya trabaja para resolver este asunto, y resaltó la buena relación que tiene su administración con el magisterio, al señalar que desde que llegó a la presidencia no han habido paros de maestros.

