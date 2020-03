AMLO: los temas en la conferencia mañanera de hoy 20 de marzo

Al inicio de la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está preparado para enfrentar la contingencia por la pandemia de coronavirus; que las decisiones tienen una case técnica, sin hacer caso a politiqueros.

«Estamos preparados para lo del coronavirus, tenemos todo lo necesario para aplicar el plan de acuerdo a la estrategia que venimos llevando a cabo desde hace tres meses, antes que otros gobierno en el mundo y de manera profesional, con la conducción de técnicos y científicos, no de políticos, mejor dicho de politiqueros, o de columnistas o conductores de televisión que son ahora expertos en coronavirus.

«Es una asunto que atendemos con mucha responsabilidad y tenemos listos los espacios si se necesitan: en centros de salud, hospitales, los médicos, el equipos que se requieren, las medicinas, esta preparándose el plan DN-III y el plan Marina».

Pide a gente de Mexicali participar en consulta sobre cervecera

«Lo segundo es un llamado a los habitantes de Mexicali porque mañana y pasado se va a llevar a cabo una consulta y queremos que participen, a decidir sobre si permite la instalación y el funcionamiento de la planta cervecera de Mexicali o se impide que opere, lo van a decidir de manera libre los ciudadanos.

«Que nadie se deje manipular, que nadie sea acarreados, que nadie actué como ¡meeeeh!, porque eso ya pasó, nada de manipulaciones y nada de engaños. Es un ejercicio democrático, elección libre. Y que los ciudadanos, esto es en general, se comporten a la altura de las circunstancias y que haya madurez».

Pide a la gente no dejarse manipular ante epidemia de Covid-19

«Decirle a los mexicanos que no se dejen manipular, que cuando se necesite transmitirles algo voy a ser yo con toda claridad , que estén pendientes de lo que se diga, si estoy en Tlaxiaco, (Oaxaca) desde allá

«Voy a hacer una llamado al pueblo, que escuchen al Presidente, yo nunca los voy a engañar, tengo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; y la mayoría de la gente lo sabe, hasta nuestros adversarios los saben, pero ellos por política hacen labores de oposición y como vienen las elecciones hay quienes hasta aprovechar esto del coronavirus para ver si así se dan a conocer de manera muy vulgar y corriente».

Por coronavirus, no se cerrará la frontera

El canciller dijo que se negoció con el gobierno de Estados Unidos para no afectar las actividades comerciales.

«No se cierra la frontera, podría haberse e cerrado si no tuviéramos este trabajo, coincidimos, converse con Mike Pompeo que ha tenido una intervención relevante en este asunto.

«Cuidar que el comercio entre México y Estados Unidos, que no tenga afectación mayor de la que ya estamos viviendo, no se van a afectar la actividad comercial entre los dos países.

«La disposición si va afectar por un propósito de recreación o de paseo, todas las demás personas que tiene acreditación para trabajar, no esperamos que tengan dificultad, no estamos hablando de cierre, simplemente se va a restringir, se va restringir para el caso de turismo y recreación esencialmente».

Aceleran trabajos para que T-MEC entre en vigencia en junio

El canciller dijo que también se han dado a la tarea de acelerar los trabajos para la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, pues sería una mecanismo para la recuperación económica para cuando pase la epidemia de coronavirus.

«Lo importante que es acelerar el paso para que el tratado que ya se aprobó entre en vigor ojalá se pueda en el mes de junio, porque eso nos ayudará mucho para hacer frente a esta circunstancia porque así como se tiene un riesgo por el virus, también se podría decir que la economía está enferma a nivel global.

«El acuerdo es que el tratado, las áreas correspondientes, están acelerando todo para llegar a ese tratado en el mes de junio».

AE