AMLO llama a senadores del PAN a aprobar reforma de becas y pensiones

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los senadores del PAN para que aprueben la reforma que busca que las becas y pensiones se conviertan en un derecho constitucional.

«Hago un llamado a los senadores del PAN a que rectifiquen, que no hagan lo mismo que sus colegas diputados, que sus compañeros de partido que votaron en contra, pero viene el Senado y pueden tomar otra postura, a lo mejor no lo analizaron bien, no lo pensaron, no tuvieron la información y están en no apoyarnos en nada», dijo en conferencia matutina.