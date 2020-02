AMLO llama a respetar derechos humanos de delincuentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la Guardia Nacional a respetar los derechos humanos. «Los delincuentes son seres humanos que merecen, también nuestro respeto, el uso de la fuerza tiene límites y básicamente es para la legítima defensa».

Al interior de un aula de las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional que inauguró en Tepatitlán de Morelos, donde no hubo acceso a la prensa, insistió en el tema de cuidar los derechos humanos de todos.

Afirmó que la creación de la Guardia Nacional es para garantizar la paz y tranquilidad “sin excesos, sin autoritarismo, respetando los derechos humanos, pueden ser los delincuentes hasta familiares, hermanos, primos que se fueron por el camino equivocado de las conductas antisociales.

«Pero, aunque no sean familiares, todos los seres humanos merecen respeto, nosotros tenemos que cuidar a todos los seres humanos y ser muy profesionales para no exponer a nadie que no se pierdan vidas”.