AMLO lamenta no poder abrazar y besar en gira por coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó por no poder abrazar ni besar a aquellas personas que se acercan a él para demostrarle su afecto; pues está siguiendo las medidas de salubridad por el coronavirus.

El mandatario informó que visitará Bahía de Banderas, en Nayarit, para supervisar una de las obras públicas en proceso. Durante la conferencia matutina declaró que no quiere que se detengan los proyectos; sin embargo, resaltó que en su visita no habrá concentración de personas debido a las medidas en contra de la pandemia de Covid-19.

López Obrador informó que también asistirá una brigada que recogerá las peticiones de la gente, para que sean atendidas por el gobierno federal. Asimismo, se disculpó por no poder abrazar a la gente.

“Ofrezco disculpa y esto lo siento, me duele, de no poder saludar de mano y abrazar y besar. No lo puedo hacer por la sana distancia y pido que no lo vayan a tomar a mal, querientes” afirmó.