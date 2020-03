AMLO felicita a mujeres en su marcha en CdMx

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a las mujeres que participaron en la marcha de ayer en varias ciudades del país, en las que exigieron justicia por feminicidios, más seguridad y un cese a la violencia de género, entre otras peticiones.

Durante su conferencia matutina, también felicitó a las mujeres policías de la Ciudad de México que se encargaron de resguardar las movilizaciones en la Ciudad de México, pues dijo que «resistieron a todo tipo de provocaciones».

«Quiero felicitar a las mujeres que participaron en el movimiento de ayer en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también hacer un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia que resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa, incluso resultaron algunas heridas, pero no hubo represión, no se puede hablar el día de hoy de un estado represor», dijo.