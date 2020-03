AMLO exhibe lujos de avión presidencial con foto de Enrique Peña Nieto

Tras comprar el primer ‘cachito’ para la rifa del avión presidencial TP01 ‘José María Morelos y Pavón‘, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar la compra de esta aeronave que calificó como un «palacio para los cielos».

Para mostrar el lujo del avión, el Presidente pidió que se proyectaran fotos de la aeronave y en éstas aparece el ex presidente Enrique Peña Nieto en compañía de sus miembros de gabinete como Salvador Cienfuegos, Miguel Ángel Osorio Chong y Gerardo Ruiz Esparza.

Tras la proyección, López Obrador aseguró que el ex presidente Felipe Calderón debe explicar la compra de la aeronave, que dijo, era usada por «las monarquías sexenales».

«Miren lo que es el avión que no se olvide. El primer vuelo a Hermosillo, custodiado, fantochería prepotencia, son los tiempos de los faraones, de las monarquías sexenales y no es solo el gobierno anterior, no olvidemos que el que compró el avión fue Calderón, debería de explicar por qué.