AMLO: en decisiones sobre coronavirus Covid 19, nada de política

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las decisiones respecto al coronavirus Covid-19 en México se tomarán con base en indicaciones médicas y científicas, y no se tomarán en cuenta asuntos políticos.

Pidió a la población estar tranquila porque el país tiene a los mejores especialistas y no se va a trabajar con conjeturas, improvisaciones ni ocurrencias.

El Presidente reconoció a los especialistas del sector salud por su trabajo frente a la pandemia del coronavirus y destacó que no se debe mezclar la política con esta enfermedad, «no puede haber conjeturas, improvisaciones, ocurrencias, es un asunto que requiere de especialistas».

«La política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias, de virus, yo de eso no sé, no soy todólogo, no soy sabelotodo y es un asunto muy serio como para estar opinando sin conocimiento», puntualizó.