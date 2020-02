AMLO: empresas de EU se comprometieron a aumentar inversión en México

Pedro Domínguez

Ciudad de México / 19.02.2020





El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras la reunión que sostuvo ayer con directivos de empresas como Amazon, FedEx, Kellogg y Cisco, estos se comprometieron a mantener y ampliar las inversiones que tienen en el país.

“En general, muy optimistas con el futuro económico del país, con el compromiso de mantener y de ampliar inversiones en México en el marco del tratado de libre comercio. Fue una muy buena reunión”, destacó el mandatario durante su conferencia matutina.

Explicó que los empresarios pertenecen a la Americas Society and Council of the Americas, una asociación con la que se reunió hace dos años cuando era precandidato. “La señora Susan, que es la que coordina la asociación que creó el señor Rockefeller, en aquel entonces nos atendió de manera respetuosa”, dijo.

El Presidente aseguró que las inversiones de estas empresas, entre las que se encuentran, Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy y FedEx, suman “miles de millones de dólares”.

“La reunión de ayer se llevó a cabo en un ambiente de confianza hacia el gobierno de México. Saben muy bien, porque tienen información, que hay finanzas públicas sanas en el país y que se tiene un auténtico estado de derecho; que no hay, como antes, empresas predilectas y que no se cometen abusos”, resaltó.

