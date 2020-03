AMLO confía en reactivar pronto la economía tras pandemia de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener “mucha fe” de poder reactivar “pronto” la economía del país, tras las afectaciones que está dejando la pandemia del coronavirus Covid-19.

En Bahía de Banderas, Nayarit, en donde supervisó las acciones de mejoramiento urbano, el jefe del Ejecutivo también reconoció que mantiene sus giras por diversas entidades para “alentar” a la población a salir adelante de dicha pandemia.

“Si el Presidente se encierra y se queda allá en el Palacio (Nacional), si no da la cara, pues imagínense qué mensaje estamos transmitiendo, ¿cómo vamos a estar alentando a la gente para que salgamos adelante? Que no nos venzamos, que no nos demos por vencidos, que salgamos adelante ante esta adversidad, que no nos venza esta crisis por el coronavirus, que salgamos adelante y tenemos mucha fe que vamos a lograr reactivar pronto nuestra economía”, consideró.