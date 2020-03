Amanda Miguel se disculpa por llamar apestados a gente con coronavirus

Hace unos días, Amanda Miguel generó revuelo al llamar a los enfermos de coronavirus «apestados« . Sin embargo ahora, por medio de su cuenta de Instagram, la cantante se disculpó por utilizar esa palabra.

Todo sucedió cuando fue interceptada por medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes le pidieron compartir algunas medidas de seguridad para evitar el contagio de covid- 19, y entonces dijo:

«Hay que tener mucha fe, vitaminarse, lavarse mucho las manos, tengan fe y encomendarse a que por favor no llegue justo un apestado a darte la mano o a querer darte un beso”, comentó la intérprete de Él me mintió.

Sin embargo, en un video que publicó en sus redes sociales, la cantante aclaró que en su país, el término es muy correcto, y que se utiliza de manera común para decir que se está enfermo:

«Les quiero pedir una disculpa a las personas que se han sentido ofendidas por como expresé en el aeropuerto, refiriéndome a los enfermos de coronavirus como apestados. En La Patagonia usamos mucho esa forma de expresarnos, cuando tenemos gripa, decimos ‘estoy apestado’ no me siento bien, no sé qué virus agarré, tengo una peste’, explicó Amanda Miguel.