Alista EU plan de apoyo de 2 billones de dólares

La administración de Trump y los líderes del Congreso están cerca de un acuerdo para entregar casi 2 billones de dólares en estímulos fiscales a Estados Unidos en una intento urgente para limitar las consecuencias económicas del brote de coronavirus.

El paquete incluye pagos directos del gobierno a los hogares estadunidenses y ayuda a pequeñas y grandes empresas.

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EU, dijo la mañana de ayer que ahora hay un “acuerdo fundamental” sobre los términos del paquete entre la Casa Blanca, los republicanos y los demócratas en Capitol Hill, y para finales del día se puede alcanzar un acuerdo.

“Estamos esperando terminar hoy”, dijo en una entrevista en Fox News Sunday, y agregó: “El presidente está muy decidido a proteger a los trabajadores estadunidenses, se ordenó el cierre de una parte importante de la economía y el presidente quiere protegerlos”, agregó.

Mnuchin indicó que las principales características del estímulo serán los préstamos a pequeñas empresas para que puedan retener a sus trabajadores (el cual se va a perdonar si se utiliza para ese fin) y pagos directos a hogares estadunidenses por un valor de 3 mil dólares para una familia de cuatro. “Esto se puede considerar como un puente para que lo superen rápidamente”, dijo el secretario.

Otros elementos del acuerdo incluyen un aumento de fondos para hospitales, un programa de préstamos para ayudar a la golpeada industria de las aerolíneas y un aumento en los beneficios por desempleo. Mnuchin también señaló que otro componente será “un paquete significativo” para garantizar préstamos “de base amplia” a la economía estadunidense a través de la Reserva Federal, que reactivó una serie de herramientas que se utilizaron durante la crisis financiera de 2008 para impulsar el crédito.

“Tendremos hasta 4 billones de dólares de liquidez que podemos utilizar para apoyar la economía”, indicó.

Los especialistas proyectan una desaceleración dramática en la actividad económica en las próximas semanas, y Goldman Sachs pronostica una caída de 24 por ciento en el producto interno bruto de Estados Unidos en el segundo trimestre. Esto llevó a la Casa Blanca y al Congreso a considerar un paquete de estímulo cada vez más grande.

Los legisladores y funcionarios de la administración de Estados Unidos estaban estudiando una legislación por un valor de aproximadamente 800 mil millones de dólares hace menos de una semana, pero el valor ahora aumentó a casi 2 billones de dólares. Mnuchin dijo que espera que las medidas estén funcionando durante las próximas 10 a 12 semanas, pero que puede necesitarse más apoyo fiscal si persiste la crisis del coronavirus.

“Si, por alguna razón, dentro de diez semanas no hemos superado esto, volveremos al Congreso una vez más”, afirmó el funcionario.

Los demócratas del Congreso criticaron el proyecto de ley de estímulo que presentaron los republicanos en el Senado la semana pasada por ser demasiado amigable con el sector corporativo estadunidense, y todavía están preocupados de que el texto final implique restricciones excesivamente laxas sobre los recortes de puestos de trabajo, recompras de acciones y compensación ejecutiva para las empresas que reciben los fondos del rescate financiero.

A última hora del sábado, un portavoz de Chuck Schumer, el principal demócrata en el Senado de EU, advirtió que el acuerdo todavía no está en la bolsa. “Los demócratas desean alcanzar un acuerdo bipartidista para abordar esta importante crisis sanitaria y económica. Todavía no hay un acuerdo y todavía no hemos visto grandes porciones del proyecto republicano. Esperamos con interés revisar su primer borrador y negociar un compromiso bipartidista”, dijo.

A pesar de que presionaron por un estímulo más agresivo, Trump y sus funcionarios de alto nivel siguieron insistiendo en que la economía se va a recuperar rápidamente una vez que se haya superado la amenaza del coronavirus.

“Cuando superemos este virus, creo que verán que la economía de Estados Unidos vuelve a la fortaleza”, afirmó Mnuchin a Fox. “Tenemos compañías grandiosas. Tenemos trabajadores grandiosos. Lo que debemos hacer es tener un puente para superar esto, y esta no es la crisis financiera que va a seguir durante años”, aseguró.

Reunión del G20

Los ministros de Finanzas del grupo de las 20 grandes economías mundiales celebrarán mañana una teleconferencia donde buscarán medidas contra el coronavirus.

Inyección en Brasil

El banco de desarrollo de Brasil inyectará 55 mil millones de reales (11 mil millones de dólares) a la economía para proteger más de 2 millones de empleos.

Estímulo saudita

Arabia Saudita implementó un paquete de 120 mil millones de riales (30 mil millones de euros), el cual incluye exenciones y aplazamientos durante tres meses de algunos impuestos.