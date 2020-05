Alejandro Irarragorri: quieren una cara culpable y la de moda soy yo

El nombre de Alejandro Irarragorri ha sonado fuerte y de manera constante en las últimas semanas en el futbol mexicano. Él sabe bien que lo señalan de haber orquestado la transformación del Ascenso y de no querer que se reanude el Clausura 2020, algo que negó rotundamente.

En entrevista con MILENIO–La Afición, el presidente de Grupo Orlegi, propietario de Santos Laguna y Atlas, mencionó que siempre ha trabajado para buscar la mejora del futbol mexicano y que lamentablemente los juicios que ahora hacen en su contra son parte de lo que se vive en el gremio.

“De alguna manera hemos contribuido y sumado, porque somos un grupo que nos dedicamos a trabajar, en donde queremos que nadie nos gane es en la constante de trabajar y trabajar intensa y apasionadamente por lo que hacemos. Nos dedicamos a prepararnos, a comprender el entorno mundial del deporte, a tratar de aportar de nuestra trinchera ideas y soluciones que puedan mejorar el contexto de nuestra Liga, de nuestra estructura de futbol en nuestro país; eso incomoda a algunos y siempre quieren buscar a una cara culpable, y la cara de moda ahorita soy yo y ni modo, gajes del oficio, qué le podemos hacer”.

En estos dos días se informó que Santos tiene 12 elementos que dieron positivos en las pruebas por coronavirus. En redes sociales se especuló que podía ser una estrategia para evitar la reanudación del torneo, pero Irarragorri lo descarta enérgicamente.

“Es la cobardía que se ha venido mostrando, la necesidad de generar polémica y generar una nota, de encontrar un victimario en momentos en los que se debe poner en prioridad otro tipo de acciones y no estos señalamientos irresponsables y me parecen de un nivel muy bajo de ética”.

Y luego dejó en claro su postura sobre el regreso del futbol: “Ese es otro tema que algunos envalentonados quisieron poner al grupo Orlegi como responsable, y a mí en lo personal. Yo creo que es de inteligencia y razonamiento. Para nosotros lo más importante es la integridad física, pero queremos que regrese el futbol para cumplir con el rol que tiene social, de entretenimiento, de derrama económica para todas las regiones y la gente que vive alrededor del futbol”.

Agregó que “no creo que haya un solo directivo, un solo dueño o jugador que no quiera regresar lo antes posible. No es lo que quieres, es lo que se puede, y para ello estoy convencido que las autoridades de la Liga han hecho el trabajo puntual de entender la situación y armar los cuadros de lo que sucede en los equipos, lo que sucede con los patrocinadores, lo que sucede con las televisoras y los lineamientos del gobierno para poder tomar la mejor decisión al respecto”.

Al ser cuestionado si los dueños y la Liga se han puesto una fecha límite para tomar esta decisión, el directivo respondió que “hay reuniones y diálogo constante. Obviamente el tiempo es un factor y los compromisos de selecciones nacionales, todo se va comprimiendo, no hay una fecha límite y lo que hay que hacer es ir viviendo todos los días con los lineamientos que pongan las autoridades”.

¿Es válido que se piense en reanudar el torneo cuando algunos jugadores han expresado du temor, han pedido garantías?

Debemos poner la información y las diferentes variables en las manos del presidente de la Liga y de su equipo de trabajo para que sean ellos los que puedan resolver una recomendación en base a haber analizado todos los ángulos y elementos de esta ecuación tan compleja con la que tenemos que lidiar. Esto no se trata de lo que yo quiera, lo que yo vote o piense, se trata de lo que se puede y con la información que se tiene se pueda tomar el mejor camino. Esto debe ajustarse de acuerdo a los cambios que se van dando de acuerdo a la evolución de la pandemia y de los lineamiento de las autoridades, que estoy seguro que tanto la Liga como en nuestro caso estamos trabajando siempre de la mano.

Las autoridades de salud recomiendan que este año no regrese el futbol con aficionados ¿Qué opinión tienen de esto?

Ese es otro factor que hay que analizar, es un factor muy relevante, que por un lado afecta el espectáculo, el entretenimiento, las finanzas de los clubes, pero hay que privilegiar la salud de las personas y seguir los lineamientos de autoridades. Todos esos factores que mencionas lo tienen el presidente de la FMF y de la Liga que me imagino harán una recomendación de cómo tenemos que proceder”.

¿Los últimos acontecimientos en el futbol mexicano han dividido a los dueños?

Creo que en las diferencias cuando son bien manejadas y son bien trabajadas genera siempre riqueza, porque al final no todos vemos las cosas desde la misma perspectiva, cuando se manejan con respeto y voluntad de generar acuerdo, eso genera mucho.

¿Qué opinión tienes de la postura de Venados de Mérida, Leones Negros y Correcaminos, que acudieron al TAS para apelar el que no existirá ascenso ni descenso en seis años?

No conozco los detalles ni sé bien lo que están pensando. La postura de la Liga de Ascenso fue con 12 votos, es 8 a 4 el resultado Lo que debemos de hacer cuando las cosas no salen como queremos, es adherirnos a la decisión de los demás, es ahí donde se logra a través de las diferencias generar valor, pero una vez que ya se tomó una decisión deben buscar adherirse lejos de continuar dividiendo.

Te han confrontado con Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca ¿Cómo es su relación en este momento?

Siempre he procurado que el diálogo sea abierto y que las cosas sean frontales y abiertas, porque en la medida que no se den golpes bajo, esto puede fluir. Yo respeto mucho los logros de Grupo Pachuca, las formas que seguramente son muy diferentes a las nuestras, eso no las hace mejores o peores, pero creo que hoy se vive en un diálogo importante en todos los niveles en la Liga y ojalá eso sea el común denominador a los retos que tenemos que enfrentar posterior a esta compleja situación que enfrentamos.

