Ahorradores de Brasil buscan activos de riesgo

Al igual que muchos brasileños, el jubilado de 67 años de edad de Sao Paulo se acostumbró a altas tasas de interés, que durante décadas se tradujeron en rendimientos de dos dígitos en sus inversiones en el mercado de dinero respaldadas por bonos del tesoro. Pero los altos rendimientos se evaporaron con un recorte tras otro de la tasa de referencia del país. En respuesta, Garbelotti se unió a un nuevo ejército de inversionistas que recurren a activos de mayor riesgo en búsqueda de mayores rendimientos.

“Comencé a ver productos que daban más rendimientos, aunque con más riesgo”, dijo Garbelotti, un ex gerente de área del banco minorista estatal Banco do Brasil. “Me pregunté, ‘¿Por qué no correr más riesgos y ganar?’”. Comenzó a operar a través de corredores de acciones hace dos años, antes de invertir directamente, comenzó con cinco acciones. Ahora, 60 por ciento de sus ahorros están en el mercado de valores.

Garbelotti es parte de una revolución de mercados financieros en la economía más grande de América Latina, que se desató por la rápida caída de las tasas de interés y de la inflación en los últimos cuatro años. El banco central recortó su tasa que pasó de 14.25 por ciento en 2016 a un mínimo histórico de 4.25 por ciento este mes, ya que intenta mantenerse muy alejado de una brutal recesión que terminó en 2017.

La flexibilización de la política monetaria pesó mucho en la moneda del país, con una caída del valor del real brasileño a mínimos históricos y el banco central teniendo que vender dólares en los últimos meses con el fin de evitar que siga cayendo. Transformó los mercados de capitales de Brasil, alentó a los inversores nacionales a invertir en riesgo ya que las tasas ajustadas por la inflación se encuentran casi en cero. “Tenemos un flujo interno de inversores que buscan mejores rendimientos”, dijo Rafael Panonko, jefe de investigación de la correduría Toro Investimentos.

Gustavo Pessetti, un gerente de 26 años de edad en un sitio web minorista, es uno de ellos. Recurrió a las acciones hace cinco meses cuando las tasas de interés bajaron aún más. Ahora 40 por ciento de su cartera de inversiones la tiene en fondos de capital. “No dejé mi dinero en ahorros porque significa perder dinero”, dijo.

Ese tipo de compras se llevan a cabo en el contexto de una tendencia alcista en acciones desde principios de 2016, y eso cambió el carácter del mercado en el proceso. La participación en las operaciones de los inversores minoristas en la bolsa de valores de São Paulo aumentó de 14 a 19 por ciento en los últimos cinco años, mientras que la participación de los inversores institucionales locales subió de 27 a 33 por ciento, de acuerdo a la bolsa.

A finales del año pasado, las tenencias de capital de los inversores locales superaron a las de sus contrapartes extranjeras por primera vez desde 2014. En enero, los inversores nacionales compraron 19 mil millones de reales (4 mil 300 millones de dólares) en acciones que cotizan en Sao Paulo a los fondos extranjeros, fácilmente un récord mensual.

El impacto de las bajas tasas históricas se puso de relieve en diciembre cuando XP Investimentos, una firma brasileña de servicios financieros, recaudó casi 2 mil millones de dólares (mdd) en una salida a bolsa en el Mercado de Valores de Nueva York. El desarrollo de XP desde su lanzamiento en 2001 refleja la tendencia más general de la industria, que pasó de ser un corretaje que dirigía clases de inversión para brasileños comunes a convertirse en un banco de inversión de servicio completo.

Para las compañías que antes carecían de crédito, las bajas tasas han alimentado un exceso de endeudamiento, lo que ha dado lugar a que se duplique las existencias de bonos corporativos. Algunas grandes compañías están recaudando fondos en su país para pagar las deudas en dólares, otra nueva tendencia que se suma a la presión a la baja sobre el real. Mientras tanto, el financiamiento hipotecario para los hogares se ha recuperado de la recesión mucho más rápido que la economía en general.

El sector privado de Brasil se ha visto alentado por un impulso de reforma desde finales de 2016, cuando el gobierno de izquierda dejó el poder. Desde entonces, los políticos han tomado medidas para reducir el tamaño del Estado y, el año pasado, aprobaron una histórica reforma de pensiones con la promesa de grandes ahorros fiscales.

Pero las preocupaciones se mantienen entre los analistas del mercado. “Vendieron la reforma de la seguridad social con la promesa de que el país crecería”, dijo Wilber Colmerauer, un consultor financiero brasileño en Londres. “Bueno, está creciendo pero no tan rápido…y los políticos no pueden regresar con el pueblo y decir que ahora tenemos que hacer algo más (la reforma fiscal). Todos esperan las siguientes elecciones”.

Los inversores extranjeros ahora rechazan la moneda de Brasil anteriormente de alto rendimiento. “El apetito por el riesgo está a la baja y el real no ofrece ningún transporte”, dijo Per Hammarlund, estratega jefe de divisas de mercados emergentes en SEB, el grupo nórdico de servicios financieros. “Ahora que las perspectivas de crecimiento son tan débiles, los inversores ven pocas razones para acudir a Brasil”.

El real ya perdió 15 por ciento de su valor en su paridad con el dólar desde que el banco central comenzó su último ciclo de flexibilización en julio pasado. En ese periodo, el banco gastó 30 mil millones de dólares de reservas extranjeras.

GOL y AA pactan código compartido

GOL Linhas Aéreas, la aerolínea de vuelos domésticos de Brasil, firmó un acuerdo con American Airlines para tener un código compartidos con el que ambas compañías ofrecerán más frecuencias entre Estados Unidos y Sudamérica. La expansión de la firma estadunidense en la región incluye nuevos destinos en Sudamérica que aún no tiene atendidos, como es el caso de Uruguay, Paraguay y más Ciudades en Brasil.

Trae beneficios a 540 operaciones

Tras ser aprobado el acuerdo entre ambas aerolíneas por las autoridades brasileñas y americanas, los pasajeros se beneficiarán con 53 frecuencias desde Río de Janeiro (GIG), São Paulo (GRU), Brasilia (BSB) y Fortaleza (FOR).

Para los viajeros brasileños la compañía ofrecerá conexiones a través de los aeropuertos de Orlando y Miami. Desde estos, los pasajeros enlazarán con destinos como Boston, Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York y Washington, entre otras, en más de 540 operaciones.