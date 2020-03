¡Ah, la pinche realidad! Esa loca de la casa

La vida es un gran ensayo general con música

y vestuario, pero muchas veces sin estreno.

Florestán

Constantemente recibo sondeos que hablan de la baja en el reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no obstante se mantiene por arriba de 55 por ciento, lo que habla de que mantiene su base.

Lo anterior, no obstante que los últimos no han sido sus mejores días ante el arribo del coronavirus a México y van seis fallecidos y 475 enfermos, saldo bajo si lo comparamos con otros países, en particular, con nuestro vecino del norte, que ya suma 66 mil 700 contagiados y 944 muertes, el segundo lugar del mundo solo después de Italia, con 57 mil casos y 7 mil 500 muertos, ayer 683, o a España, 40 mil 500 infectados y 3 mil 647 muertos, ayer 656.

Un amplio sector de la sociedad está haciendo la comparación con los líderes europeos ante esta crisis y aprecia que aquí se ha hecho menos que allá, y es cuando, en el cotejo, viene el desgaste que podrá revertir a partir del momento en que la mayoría lo sienta al frente y en control del conflicto, aunque deba modificar su personal estilo de gobernar, que veo muy difícil.

Pero lo deberá hacer, sobre todo conforme escalen las curvas del subsecretario Hugo López-Gatell de 250 mil infectados y 10 mil 500 enfermos por junio, con necesidad de terapia intensiva, sin que haya proyectado número de muertes.

Confío en un presidente avanzando en la medida en que lo haga la pandemia, no lo veo siendo rebasado por esta crisis, más fácil es que no se pueda con la económica que con la sanitaria, ambas importadas, cierto, pero ambas con necesidad de atención interna con un líder al frente.

El primer paso lo dio ayer: el anuncio de que a partir de hoy el gobierno federal suspende sus actividades, solamente se mantendrán las que no se puedan suspender, salud, seguridad, abastecimiento y distribución de esenciales.

Esto es un vuelco en su política, sí era inevitable, pero cambió.

Lo que hace la crisis, el ejercicio auténtico de gobierno y la pinche realidad.

RETALES

1. CIERRE. Al anunciar anoche el cierre del gobierno federal, el subsecretario Hugo López-Gatell llamó a los empresarios a hacer lo mismo. Ahora el que tendrá que hablar de los apoyos públicos para responder a ese llamado es el secretario de Hacienda;

2. APARICIÓN. Uno de los efectos de la crisis fue la aparición de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien anunció que hay reservas de abastos alimenticios para los próximos 100 días. De lo que no habló fue de la distribución porque de nada sirve tener si no llega; y

3. FONDO. El Presidente reveló ayer que hubo corrupción en la entrega de permisos para la construcción de la cervecera de Constellation Brands en Mexicali, lo que no había dicho, pues la causa oficial de la consulta fue el problema con el abasto de agua. A ver qué responden a esto los dueños, cuando se reúnan con él.

Nos vemos mañana, pero en privado

lopezdoriga@milenio.com

@lopezdoriga

lopezdoriga.com