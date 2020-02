Abraham Ancer, el mexicano con mejor posición en tercer día del WGC

Tercer día de actividades y el World Golf Championship México Championship tiene nuevo tercer líder provisional. El estadunidense Justin Thomas se adueñó del número uno de la tabla al tener una jornada de seis golpes abajo del par de campo, para un acumulado de 15 abajo.

El estadunidense lució en una jornada en donde el español Jon Rham no sólo rompió el récord de campo con un 10 abajo, también logró un hoyo en uno en la bandera 17.

Thomas se mantiene como lider de cara a la última ronda a pesar de la presión del sudafricano Erik Van Rooyen y el estadunidense Patrick Reed, quienes se encuentran a un golpe.

Abraham Ancer se mantuvo al tercer día como el mexicano con mejor posición en la tabla, el tamaulipeco se encuentra en la pocisión número 11 con seis golpes abajo, a nueve de Thomas.

Ancer arrancó su jornada con tres birdies consecutivos, mientras que en la cuarta bandera cometió su primer bogey. En un backnine más conservador, embocó dos birdies consecutivos en las banderas 11 y 12.

«Le pegué muy bien el tee, los fierros un poco flojos, pero me siento cómodo como jugué. Siento que al final se me escaparon unos cuantos birdies en los últimos seis. Pero no me puedo quejar, fue mi mejor ronda de la semana», explicó.