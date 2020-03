8 de Marzo: qué puedes hacer si eres hombre el día de la marcha

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer , miles de mujeres saldrán a las calles a manifestarse para reclamar sus derechos. En la Ciudad de México, la congregación recorrerá desde el Monumento a la Revolución hasta llegar al Zócalo Capitalino.

Tal y como han anunciado en los últimos días las colectivas feministas que encabezarán la marcha, la manifestación será separatista, lo que significa que se invita a los hombres a no participar, por lo menos en las primeras filas de ésta.

Entonces si eres hombre, y estás interesado en combatir la violencia contra el género femenino, ¿qué puedes hacer el 8 de marzo para apoyar la causa?

Primero que nada, es importante que, preferentemente, NO INSISTAS en participar en la manifestación, pues en esta sólo podrán participar mujeres que luchan por sus derechos y las madres y padres de víctimas de feminicidios u otros delitos de género, así como algunas organizaciones políticas y sociales que asistirán en grupos mixtos, y se colocarán hasta atrás de la congregación.

Sin embargo, esto no es lo único que puedes hacer. Algunas colectivas, activistas feministas y periodistas como Denise Dresser, se han dedicado a esparcir una lista de acciones que los hombres pueden llevar acabo durante ese día, y el lunes 9 de marzo, día en que las mujeres pararán.

1. Reúnete con tus amigos y hablen sobre el tema. Esto no quiere decir que te debes juntar para criticar el movimiento ni a las feministas, sino para entre hombres reconocer sus violencias diarias y tratar de mejorar.

2. Si eres papá, cancela tus compromisos y encárgate de tus hijos. Aunque este debe ser un compromiso diario, pues la crianza depende de ambos padres y no sólo de la madre, si ese día tienes algo qué hacer, cancela o lleva a tus hijos contigo para que ella pueda salir a marchar sin preocupaciones.

3. Si eres amigo, ofrécete de niñero. otorga todo el apoyo necesario para que tus amigas mujeres puedan manifestarse sin preocupaciones.

4. Cubre a tu compañera de trabajo. Por un día o dos, encárgate de que todo en la oficina esté en orden aunque tu compañera no esté y trata de encargarte también de sus funciones. Esto aplica también para el 9 de marzo.

5. Si eres jefe, dale el día libre a las mujeres. Si tus empleadas trabajan el domingo, asegúrate de que un hombre pueda cubrirlas ese día y no les descuentes dinero.

6. Si eres profesor, no pases lista ese día. Esto aplica más bien para el lunes 9 de marzo. No tomes represalias que afecten los resultados académicos de tus alumnas por no asistir ese día.

7. Releva a las mujeres cuidadoras en tu familia. Si hay alguien enfermo que depende de una mujer, toma el lugar de quien lo cuida con frecuencia, para que ella pueda marchar.

8. Si tienes una relación con una mujer, ponte a su disposición para que pueda asistir. Si ella lo desea, acompáñala al metro o recógela para que se sienta segura, SÓLO SI ELLA LO PIDE. Si tenía algo que hacer y puedes sustituirla, ayúdala con sus otras responsabilidades.

9. Si trabajas en los medios, promueve que sean mujeres las que cubran la marcha. Si eres reportero e irás, mantente en las filas traseras y no tomes fotos que puedan revelar la identidad de las marchantes.

10. Si eres ‘aliado’ difunde el evento entre mujeres y comparte esta información con otros hombres.

11. Si después de todo, decides ir a la marcha, escucha más y habla menos. Quédate en las filas de atrás en el contingente y no dirijas ni des órdenes. Busca grupos mixtos y no intentes mezclarte con los grupos separatistas. No tomes fotos ni agredas a quien no comparta tus ideales.

No trates de detener ninguna expresión de protesta.

cjr