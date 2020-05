[Video] Serie de asaltos aqueja a comercios en plena contingencia en Izúcar

Izúcar de Matamoros.- Habitantes del municipio de Izúcar de Matamoros difundieron videos en redes sociales sobre atracos que se viven a mano armada a transeúntes y bares que se encuentran cerrado en el primer cuadro de la ciudad en plena contingencia sanitaria del Covid-19 y que coinciden con la llegada de la Guardia Nacional a este municipio.

Fue Fabián Mejía Valero, primo del regidor de Gobernación, Sergio Valero, quien exhibió a través de sus redes sociales, el atraco que sufrió en su bar ubicado en calle Aquiles Serdán y que actualmente se encuentra cerrado. En las imágenes que compartió, se aprecian la llegada de tres sujetos a bordo de una motocicleta, mientras que uno vigilaba la zona, un segundo ayudaba al tercero a ingresar al establecimiento.

Un segundo video muestra un asalto que se vivió a tan solo horas de este, y en la misma calle, cuando una pareja que se encontraba sentada a las afueras de un local, fue sorprendida por un sujeto que sacó entre sus ropas un arma de fuego y amagó a las víctimas obligándolos con entregar sus pertenecías, por lo que no hubo otra opción que ceder con carteras, celulares y lo que traían en su momento.

En estos hechos delictivos, no ha reaccionado la autoridad encabezado por el alcalde suplente Benjamín Hernández Lima, sin embargo, ha generado un sinfín de críticas al inaugurar con bombos y platillos una primera base de operación de la Guardia Nacional, que hasta el momento solo ha generado dinero sin respuesta en beneficio de los ciudadanos.

“Desde que llegó la Guardia Nacional, no he visto sus rondines, al parecer solo duermen y comen en donde se instalaron”, señaló un vecino al criticar que todo parece indicar que el plan de trabajo por parte de la Guardia Nacional, así como de Seguridad Pública Municipal no ha sido ejecutada, toda vez que no se han realizado rondines por las calles principales de la ciudad.