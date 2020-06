Vecinos se oponen a uso de parquímetros en Zaragoza

Por considerar que se trata de una imposición que atenta contra la economía del municipio, habitantes de Zaragoza conformaron un “Comité de ciudadanos, en contra de la instalación de parquímetros”, luego de que el Ayuntamiento no les hayan dado respuesta su queja.

En marzo la autoridad municipal dio a conocer un acuerdo de Cabildo para un ordenamiento vial y en contra de la apropiación de espacios públicos con señalamientos o artículos propios y abusos por la carga y descarga de mercancías. No obstante, este fue suspendido temporalmente a causa de la emergencia por el Covid-19.

Según lo expuesto por los inconformes, no se trata de un movimiento político, que tan solo vaya en contra de lo dispuesto por la autoridad municipal, sino un comité que lucha por evitar las afectaciones, solicitando por ello no solo una postergación del proyecto, sino “una cancelación definitiva a este mal proyecto, para que a su vez no se vuelva una imposición”. Esto al considerar que traerá daños y consecuencias a todos en general, tales como el sector comercial y agrícola.

De la misma forma, acusaron que este proyecto de parquímetros carece de toda normativa, puesto que si bien ya hay una firma de convenio con una empresa que será la encargada de su instalación, para ello no hubo una licitación, a fin de determinar la mejor propuesta para la colocación de los estacionometros, calificando todo este acto como “corrupción”, la cual dijeron es castigada como lo marca la ley.

Por ello solicitaron a dicha administración pública, que “antes de tomar una decisión hacia el municipio, lleven a cabo un estudio, a fin de verificar los beneficios, pero también las afectaciones o dado caso llevar a cabo una consulta”, a fin de evitar este tipo de inconformidades, que según abundaron, traerá daños a la economía, no solo de los habitantes, sino de la gente que acude de otras localidades y municipios a realizar sus compras.