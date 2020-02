Reordenamiento vial causa inconformidades en Teziutlán

Al implementarse el primer día de reordenamiento vial para el transporte público en Teziutlán, fue un gran número de inconformidades y desinformación que prevaleció entre los usuarios, muchos de ellos que expresaron su descontento al no darse a conocer con mayor anticipación la forma en que se estaría aplicando esta estrategia, puesto que la gran mayoría, aun desconoce los puntos que actualmente funcionan como paraderos, por lo que tuvieron que caminar de un lado a otro, hasta lograr ubicar el paradero correspondiente.

De acuerdo con los testimonios, una mujer dijo: “Para nosotros es un problema, porque apenas estamos agarrando el movimiento y pues no sabemos cual fue el motivo del porque se movió todo esto”, subrayando que no fueron informados con tiempo, y de ahí que anden desubicados, siendo hasta este día en el que tuvo la necesidad de salir al centro de la ciudad, como se enteró de este reordenamiento, en el que comentó podría haber un beneficio para los automovilistas, pero no para los usuarios.

Fue un hombre quien, por su parte, dijo que “está muy desordenado, no tenemos las paradas ni los lugares, donde debemos llegar”, asegurando que, en su caso, la unidad que toma sale cada hora, por lo que, al ya no existir paraderos, deben estar mas al pendiente, puesto que el servicio tan solo pasa y de no tomarlo, debe esperar una hora más, solicitando de esta forma, se devuelvan las bases de las rutas, para con ello, tengan mayor oportunidad de transportarse.

Y es que, ante este cambio, generado a partir de este día, son principalmente las personas adultas mayores, quienes dieron a conocer su enojo, puesto que afirmaron que tan solo se pensó en la gente joven, pero no en ellos, quienes deben caminar cierta distancia para tomar su transporte, mas aun porque deben llevar consigo su carga o compras realizadas.

Ante ello, fue otra usuaria, quien señaló: “Nada bueno, todavía como uno, todavía, pero los ancianitos, van al mercado y tienen que venir hasta acá”. La mayoría de ellos que fueron tomados por sorpresa, solicitando fueran colocados algunos anuncios dentro de las unidades, para de esta forma enterarse del recorrido y de los puntos en los cuales pueden tomar el transporte.

Y es que, si bien para algunos ha sido complicado este primer día, hay quienes opinaron que será cuestión de acostumbrarse, aunque los necesario habría sido emprende una campaña de información, a fin de encontrarse desprevenidos, ya que, de no hacerse, continuaran dichas inconformidades.

