Olvidan pobladores la sana distancia al interior del estado

Izúcar de Matamoros.- Sin respetar las medidas sanitarias ante la pandemia del Covid-19, habitantes de los municipios de Atlixco, Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, donde se registraron los primeros contagios después de la ciudad de Puebla, retomaron sus actividades este lunes tras concluir la Jornada Nacional de la Sana Distancia en el país.

Como si fuera un día normal y izucarenses caminaron por las calles sin usar cubrebocas, sin cuidar la sana distancia y despreocupándose de un posible contagio, a pesar de que este municipio cuenta con 44 casos positivos del Coronavirus y siete defunciones, según datos confirmados por el regidor de Gobernación, Sergio Valero Orea.

Cabe mencionar que este lunes de plaza decenas de personas transitaron a pie, en motocicletas, bicicletas o autos, la mayoría de los comercios ya fueron abiertos, así como restaurantes y cafés que ofrecieron su servicio, algunos para llevar y otros dentro del mismo establecimiento.

Bancos y centros comerciales lucieron abarrotados de personas que acudieron a retirar sus remesas, y aunque personal de estos negocios acataban las disposiciones del gobierno municipal para los que llegaban, algunos usuarios no hacían caso e incluso llegaban a molestarse y finalmente retirarse del lugar.

A decir de Artemio, habitante de la comunidad de La Galarza, la mayoría de la población cree que todo esto fue creado por el gobierno y que presuntamente los contagiados no son ciertos, porque no conoce a ningún infectado para corroborar los mitos que ha creado la propia ciudadanía: “Acá nadie cree en ese virus, yo no conozco a ninguno que esté contagiado, así que a mi parecer es mentira”, señaló.

RELAJAN MEDIDAS EN ACATLÁN

Desde hace varios días ya no se están haciendo los filtros sanitarios en el municipio de Acatlán, y ya se están permitiendo la entrada del transporte público foráneo a la localidad, a pesar de que este lugar ya tiene seis casos de coronavirus.

De acuerdo con Vialidad Municipal desde hace varios días dejaron de realizar los filtros sanitarios, los cuales fueron establecidos desde el 27 de abril, en las entradas de Acatlán, sin embargo, estos fueron retirados y hasta ahora el área desconoce si se van a reactivar.

Además, también fueron suspendidos los operativos del “Hoy no Circula” el cual fue aplicado por el gobierno del estado desde el 11 de mayo. La revisión únicamente la está haciendo personal de la Secretaría de Movilidad y Transportes con apoyo de la Policía Vial Estatal.

Cabe mencionar que la medida que continúa es la de limitar el ingreso al mercado municipal y no permitir la venta en las calles.

NUEVA NORMALIDAD EN ATLIXCO

Un 20 por ciento más de tiendas abiertas, sobre todo de ropa y calzado y comparado con la época del confinamiento, fueron el panorama ayer de parte de la avenida Independencia, la vía más importante de Atlixco. Al anterior escenario se suman la circulación de más vehículos particulares y más peatones.

Y por si fuera poco, de acuerdo con un recorrido por avenidas importantes de esta mancha urbana, muchas de las personas caminando en la vía pública no usaban más el cubrebocas. “Un mal entendido sobre el término nueva realidad pondrá fuera de control el tema de las medidas restrictivas”, citó un funcionario de salud.

Del otro lado de la ciudad, en el norte de los clúster comerciales, salvo Plaza Moraleda -el más importante de este municipio-, estática al 80 por ciento desde hace dos meses, el resto de las plazas para compras aumentaron el número de visitantes, ya de por sí altos aún en cuarentena.