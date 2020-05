Nube de gas sorprende a San Jacinto y obliga a evacuar a mil personas

Amozoc.- La madrugada de este lunes, un fuerte olor a gas alertó a los vecinos de San Jacinto en el municipio de Amozoc. Se trataba de una fuga de gran intensidad en un ducto de Gas de Pemex ubicado en la misma colonia.

Cerca de la una de la mañana, tras el fuerte olor a gas, los vecinos salieron de sus casas y se percataron de una inmensa nube que cubría el suelo y el ambiente: «Se veía como neblina, pero el olor era muy fuerte y ya se estaba metiendo a las casas», expresaron los vecinos. Inmediatamente llamaron a los cuerpos de emergencia”.

A las cinco de la mañana, al verificar la intensidad de la fuga de gas ubicada en la colonia San Jacinto, camino al pozo de agua potable que abastece a la localidad, personal de Protección Civil pidió desalojar las viviendas, trasladando a más de 200 personas al Auditorio Municipal, sin embargo, la mayoría de personas decidió refugiarse con familiares.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública y Protección Civil Estatal y Municipal, así como de la Guardia Nacional y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes pidieron desalojar a las familias que se encontraban en riesgo, trasladándolas al auditorio municipal.

En esta segunda ronda de desalojo fueron casi 800 personas las que dejaron su hogar, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, sólo cincuenta aceptaron la ayuda de permanecer en el auditorio, que fue abierto para atender la contingencia.

Con el paso de las horas el olor se propagó hasta las colonias vecinas como las Ánimas, las Vegas, el Barrio de San Miguel y Santiago. Para las ocho de la mañana personal de Comisión Federal de Electricidad cortó la energía eléctrica de la calle Camino a San Jacinto, donde se encontraba la fuga, esto como medida de evitar una explosión.

Mientras se realizaban los trabajos, al lugar se acercó una mujer de la tercera edad, quien solicitaba, sin éxito, información al personal de Seguridad: “Yo me enteré a las 4 de la mañana porque oí las sirenas y salí a ver, ahí fue cuando olí el gas, pero aquí a la casa nadie vino a tocarnos para salir, yo vivo a dos calles de la fuga y nadie nos dijo que tenía que evacuar y ahora les pregunto a los soldados y me dicen que no saben nada que ellos solo vienen a cuidar», así lo expresó la señora Juana, quien también mencionó que en la zona son recurrentes estos hechos y nadie les ha dicho cómo actuar ante estas situaciones.

Cerca de las nueve horas iniciaron los trabajos para inspeccionar la presión de la fuga, personal de Seguridad Física mencionó que la presión era muy fuerte y de no bajar se tendría la posibilidad de incendiarla, sin embargo, alrededor de las doce treinta horas los trabajadores lograron controlar la presión del gas, lo que facilitó los trabajos para el sellado de la toma y así controlar la fuga.