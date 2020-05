Niega TEEP urgencia en resolver caso de edil suplente de Tehuacán

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) determinó este jueves en sesión privada virtual que el caso del presidente municipal suplente de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero López, no es de urgente resolución luego de que el actor en cuestión apeló una presunta omisión del tribunal local con motivo de sus impugnaciones, esto pese a que el municipio lleva más de 6 meses sin edil en funciones.

Ayer en sesión privada, el máximo órgano estatal en materia electoral determinó que los expedientes TEEP-A-008/2020 Y TEEP-A-109/2020 no serán resueltos a la brevedad ya que no ameritan un carácter de urgente, por lo que el interesado, Andrés Artemio Caballero López, no tiene, por el momento, posibilidad de que sea tomado en cuenta para asumir el cargo que por ley le corresponde.

“En cumplimiento a la resolución SCM-JDC-78 determinamos que las apelaciones TEEP-A-008/2020 y TEEP-A-109/2020 no son de urgente resolución”, posteó el magistrado presidente del Tribunal estatal el día de ayer.

Cabe recordar que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró el pasado 22 de mayo que Caballero López tiene razón al afirmar que el Tribunal local ha sido omiso en justificar por qué no ha resuelto las apelaciones TEEP-A-008/2020 y TEEP-A-109/2020, por lo que exigió a su homólogo estatal que determinara si su caso es de urgente resolución o no.

Tehuacán lleva más de seis meses sin presidente municipal activo, luego de que Felipe de Jesús Patjane Martínez fue encarcelado en noviembre del año pasado por el presunto desvío de recursos públicos y la usurpación de funciones, por lo que una comisión transitoria ha estado a cargo de la dirección del municipio.