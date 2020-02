Imponen toque de queda en Escape de Lagunillas ante inseguridad y violencia

Luego de los hechos ocurridos en las últimas semanas en la comunidad de Escape de Lagunillas, perteneciente al municipio de Chietla, pobladores determinaron implementar el toque de queda y la intervención de las autoridades municipales encabezadas por Olaf Ponce, para instalar una base de policías en el pueblo.

Ante la ausencia del edil, este domingo por la tarde, se realizó una reunión en la cancha de la comunidad para tocar temas referentes a la inseguridad que se vive en la zona, y es que a finales de enero, fueron asesinadas Isabel y su hija Mayra, sin que hasta el momento haya más detalles sobre este doble feminicidio.

Y hace un par de días, una muchedumbre enardecida intentó linchar a tres sujetos presuntos secuestradores, sin embargo, ante la poca respuesta de Seguridad Pública Municipal, fueron puestos en libertad, toda vez que aseguran que no fueron entregados a las instancias correspondientes, motivo por el cual durante éste llamado tomaron varios acuerdos sin el consentimiento del alcalde.

Habrá toque de queda que será respetado por todo el pueblo a partir de las 22:00 horas, cerrando todas las entradas de la comunidad, al ingresar cada foráneo deberá otorgar una identificación oficial en las oficinas de la presidencia auxiliar, de lo contrario no podrás transitar en las calles del pueblo, el objetivo de estas medidas es mantener el orden durante la noche y la madrugada, para así identificar de forma inmediata a quienes comentan un crimen.

Los jefes de manzanas se coordinarán con los vecinos para realizar rondines ante la poca intervención del gobierno, “no sabemos por qué no está al pendiente el presidente Olaf Ponce, no queremos ser un segundo Axochiapan, no podemos confiar ya en las autoridades de Chietla, ahora lo tenemos que hacer con la Fiscalía o con el Estado”, puntualizó un afectado.

Aseguraron que no habrá más linchados, sin embargo, todo aquello que sea detenido dentro del pueblo será entregado a la Fiscalía General del Estado (FGE) o a elementos de Seguridad Pública Estatal, no al gobierno municipal, “el municipio son cómplices de los delincuentes, no queremos entregarlos, ya no le vamos hacer caso”, palabras de otro vecino.

