Impacto entre taxi y colectiva deja a conductor lesionado en Tehuacán

Tehuacán, Pue.- El conductor de un taxi resultó lesionado luego de impactarse contra una colectiva; el percance ocurrió sobre Avenida Las Palmas esquina con calle 1 Norte.

Tras el impacto la combi siguió su trayectoria y se proyectó contra un inmueble, siendo ahí donde detuvo su marcha; el chofer de dicha unidad logró salir de la colectiva y se dio a la fuga.

Eran aproximadamente las 13:45 horas de ayer cuando Alfonso Zurita, conducía un taxi Nissan Tsuru color blanco con franjas rojas y amarillas.

El taxista explicó a las autoridades que circulaba sobre Avenida Las Palmas con dirección a la Avenida José Garci-Crespo, sin embargo, al llegar al crucero referido impactó su parte frontal contra el costado derecho de una colectiva de la ruta 32; esta última intentaba incorporarse a la calle 1 Norte pero al no respetar la preferencia de paso terminó provocando el accidente.

Vecinos del lugar al percatarse de la situación comenzaron a solicitar el apoyo de las autoridades a través del 911.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes a su vez solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia, siendo Técnicos en Urgencias Médicas (TUM), de la Cruz Roja y Suma de la Dirección de Salud, quienes arribaron a la zona para brindarle atención a los tripulantes de la combi, así como al taxista quien resultó con múltiples lesiones.

Cabe señalar que los pasajeros no presentaron heridas de gravedad, por lo tanto no fue necesario trasladarlos a un nosocomio, en tanto Alfonso Zurita, quien conducía el taxi tuvo que ser ingresado a una clínica particular donde quedó bajo observación de los galenos.

La vialidad estuvo fluyendo lenta durante 30 minutos debido al accidente que se suscitó, hasta que finalmente c

on el apoyo de grúas las unidades lograron ser remolcadas y fueron enviadas al corralón.

Ante dicha situación se espera que el propietario de la colectiva pague por los daños provocados en el accidente, de no ser así la unidad no podrá ser liberada.