Hallan sin vida a una mujer en Huauchinango

En vías de investigación permanece el caso de los extraños hechos en que murió una mujer en la junta auxiliar de Cuacuila, Huauchinango cuyo cuerpo fue localizado la noche del 25 de abril, con aparentes muestras de estrangulación, aunque hasta el momento no se han descartado, el feminicidio o suicidio.

Vecinos pidieron ayuda en la calle Adolfo López Mateos, dado el hallazgo del cuerpo inerte de quien en vida llevó el nombre de Leticia N., quien contaba con 27 años de edad y vivía con su pareja, según los primeros datos extraoficiales.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Huauchinango, sin embrago nada se pudo hacer para reanimarla, pues ya no contaba con signos vitales.

Más tarde llegaron agente Ministeriales para el levantamiento del cuerpo y se inició la carpeta de investigación 192/2020 radicada en Huauchinango.

Tras los hechos surgieron dos versiones: el suicidio de una mujer que “al parecer se había quitado la vida con un cordón, colgándose de una viga” y presunto feminicidio de la misma, aunque se argumentó de manera extraoficial, que no se habían encontrado rastros de violencia física en el cuerpo de la víctima.

Fuentes cercanas a la occisa, señalaron que no se podía descartar ningún hecho, dado que las investigaciones no han concluido y las autoridades tendrían que determinar el último resultado, por lo que se pidió no especular y esperar los resultados de las indagatorias.