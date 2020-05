«Entraron arbitrariamente, nos golpearon», denuncia exedil de V. Carranza irrupción en su domicilio

Venustiano Carranza, Pue. – “Han despertado el león dormido; no le tengo miedo a las instituciones”, amagó el expresidente municipal, Rafael Valencia Ávila, tras denunciar un cateo en su domicilio y en casas de sus familiares, la madrugada de este sábado.

Mediante transmisiones en redes sociales, uno de los hermanos Valencia Ávila, Marco Antonio, transmitió el cateo, en los que aparentes agentes estatales entraron a uno de los domicilios por la madrugada de este sábado.

Después del mediodía de este 16 de mayo, en otro en vivo aparecieron Marco Antonio Valencia y demás familiares, entre ellos Rafael, Jorge Alejandro, los dos expresidentes de Venustiano Carranza y Patricia, excandidata a diputada federal, en la elección pasada, empleados y seguidores; acudieron a la agencia del Ministerio Público que está en la junta auxiliar de Lázaro Cárdenas, municipio de Venustiano Carranza, donde ellos radican.

LEE MÁS: Eran del Cártel de Sinaloa detenidos en Lomas de Angelópolis y llevaban un AK-47

En una de los videos transmitidos en vivo se puede escuchar la intervención de los agentes, «tírate al piso hijo de tu p…», así le pidieron a los moradores que bajaran la cara; de fondo de escucha la voz de una mujer, «soy diabética…mi esposo también es hipertenso, le dio un infarto la vez pasada», así transcurre el video donde solo se escucha voces.

En el enlace Marco Antonio Valencia describió los hechos, dijo que habrían sido despojados de las cámaras de vigilancia, teléfonos celulares, además de haber sido agredidos físicamente, todo en el cateo. «Me golpearon, me dieron con todo».

«Entraron arbitrariamente, nos golpearon, fueron en varios domicilios, ahorita vamos a hacer la declaración, me golpearon, me dijeron que dejara de andar transmitiendo, que dejara de andar grabando y que era un mensaje del gobernador que me mandaba», mencionó Marco Valencia en la transmisión que realizó frente a las oficinas de la Agencia del Ministerio Público de Venustiano Carranza.

De acuerdo a las declaraciones de Rafael Valencia, presidente municipal en el periodo 2014-2018, dijo que los agentes le dijeron que ese era un mensaje “del gobernador del estado y de Ardelio Vargas… quien es el que manda en la Secretaría de Seguridad Pública”, expresó Rafael.

Responsabilizó, por los hechos, en caso de que algo le pase a él y a sus familiares al gobierno del estado; las manifestaciones las hizo previo a ingresar a la agencia del Ministerio Público, a donde acudieron para interponer una denuncia.