Cuidado: Aplican «vacuna falsa» contra el coronavirus a poblanos, advierten autoridades

El Ayuntamiento de Zinacatepec, municipio ubicado en la región del Valle de Tehuacán, advierte su población a no dejarse vacunar contra el virus SARS-CoV-2, que ocasiona el COVID-19, pues es un engaño ya que no está desarrollada y no existe por el momento.

“No te dejes vacunar por personas ajenas a una institución de salud que anden en la calle; la vacuna contra el virus COVID-19 NO EXISTE”, indica el gobierno municipal a través de sus redes sociales.

“INFÓRMATE: el sector salud ‘Centro de Salud de Zinacatepec’, no está saliendo a las casas a vacuna”, finaliza la nota informativa divulgada por las autoridades municipales.

Con información de Diario Cambio