Con imagen de la Santa Muerte hallan pareja ejecutada en Los Reyes de Juárez

Los Reyes de Juárez, Pue.- Con la imagen de la Santa Muerte, fue hallada una pareja ejecutada en ejidos colindantes entre Reyes de Juárez y Tepeaca; la mujer ya fue identificada, mientras el varón continúa en calidad de desconocido.

De acuerdo el reporte policíaco, fue alrededor del mediodía de ayer, cuando una llamada anónima al 911 alertó a las autoridades sobre el paradero de dos cuerpos con heridas visibles de arma de fuego en un paraje de Buena Vista.

Al sitio arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal para tomar conocimiento, en el lugar los uniformados ubicaron el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años, quien presentaba un impacto de bala en el pecho y brazo izquierdo, la víctima tenía como señas particulares un tatuaje de la Santa Muerte en el brazo derecho, quien además tenía la misma imagen del santo entre las piernas.

Sin embargo, entre sus pertenecías no se logró encontrar identificación alguna, motivo por el cual no fue identificado; asimismo, fue hallado el cuerpo de una mujer casi de la misma edad con el tiro de gracia, no obstante contaba con una credencial con el nombre de Gabriela N., vecina del Estado de México.

Luego de una exhaustiva diligencia, personal del Ministerio Público, ordenó el levantamiento de ambos cadáveres para ser trasladados al anfiteatro municipal para la necropsia de rigor en espera que sean reclamados por sus deudos en las próximas horas.

Sobre los hechos, trascendió que ambos cuerpos fueron arrojados en el sitio, ya que fueron ultimados en otro lugar. Por tanto, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer la doble ejecución, ya que también hallaron objetos para inhalar sustancias nocivas.