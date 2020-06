Con huellas de abuso sexual, la encuentran muerta en barranca de Izúcar

Izúcar de Matamoros.- Con huellas de tortura y violación fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, dentro de una barranca ubicada en la comunidad de El Tepenene, que se encuentra sobre carretera Izúcar de Matamoros-Acatlán de Osorio, en la Mixteca Poblana.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver fue localizado la mañana de este sábado tras una llamada anónima al número de emergencia (911) por lo que al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el caso y acordonaron la zona.

Información extraoficial indica que, la mujer quedó en calidad de desconocida al no encontrarle ninguna identificación entre sus pertenecías, sin embargo, por sus características físicas se cree que tiene entre 30 y 35 años de edad aproximadamente.

Cabe mencionar, que este viernes fue reportada como desaparecida una joven originaria de la comunidad de La Galarza. A decir de sus familiares, no pudieron presentar la denuncia ante la Fiscalía Regional con sede en Izúcar de Matamoros, al no contar con una credencial oficial vigente, pero aún no ha sido localizada.

Este caso se suma el de una maestra de preescolar originaria del municipio de Izúcar de Matamoros que fue asesinada dentro de una combi particular cerca del barrio de San Cristóbal del municipio de Acatlán de Osorio.

Finalmente, el cuerpo fue enviado al anfiteatro de éste municipio, para la necropsia de ley, y dar inició con la carpeta de investigación, bajo el delito de homicidio.