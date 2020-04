Cierran el  Zócalo de Tepeojuma ante pandemia de coronavirus

Tepeojuma, Pue.- Tras el primer caso de coronavirus (COVID-19) y para evitar la propagación comunitaria el personal de Protección Civil en coordinación con el área de salud del municipio de Tepeojuma cerraron de manera temporal el zócalo de éste lugar, al igual que lo hizo el vecino municipio de Acatlán de Osorio, Atlixco y otros más.

El alcalde Manuel Gil dio a conocer que la finalidad de esta medida sanitaria es evitar aglomeraciones de personas y comerciantes de productos no esenciales durante el jueves de plaza del mercado Benito Juárez, además de atender las recomendaciones que el gobierno del estado ha emitido a los diferentes ayuntamientos.

En cuanto al mercado municipal donde se reúnen personas de diferentes poblaciones y demarcaciones afirmó que hasta el momento no se suspenderá la actividad, sin embargo, sí se tomaron algunas medidas importantes para los habitantes, pues señaló que solo estará en funcionamiento en un horario de 7:00 a 14:00 horas, hasta que el mismo gobierno del estado notifique su cierre parcial o temporal.

“Lo único que se venderá serán productos de la canasta básica y artículos de primera necesidad, como son legumbres y carnes, esto con el fin de evitar aglomeraciones de gente y no generar contagios del Covid-19, no salgas de casa si no es necesario” detalló.

Asimismo, informó que podrá ingresar una persona por familia para realizar las compras, evitar llevar menores de edad así como personas de la tercera edad, ya que ellos son los más vulnerables, además de estas recomendaciones cada miércoles el mismo personal de la comuna ha realizado limpieza en lugares público al igual que en este recinto.