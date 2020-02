¡Cansados! Pobladores denuncian malos tratos en Centro de Salud de Cuapiaxtla

Cuapiaxtla de Madero, Pue.- Pobladores denunciaron malos tratos por parte de la doctora de base del Centro de Salud, además de tráfico de medicamentos y material de curación por parte de la jefa de enfermeras.

Cansados de esta situación, los habitantes esperan que las autoridades locales y del sector salud hagan una investigación profunda sobre este problema que se ha ido acrecentando, ya que cada vez que acuden a consulta reciben malos tratos y presentan problemas para surtir su receta médica.

La gota que derramó el vaso fue el pasado lunes, cuando un grupo de amas de casa protestó con pancartas a las afueras de las instalaciones del Centro de Salud para exigir la renuncia de la Doctora Claudia J. por déspota y cometer actos de negligencia médica; el hecho no trascendió, ya que en breve decidieron retirarse.

Sin embargo cansados del tráfico de medicamento, acusan a la jefa de enfermeras Irma Edith G. de cometer robo hormiga de medicamento y material de curación que posteriormente vende en consultas particulares que oferta en su domicilio, por tanto exigen un alto a estos actos de abusos.

«Cuando uno va por implantes te dice Irma que no hay, pero después ‘afuerita’ comenta que ella tiene y te lo puede dejar a menor costo, cuando son los mismos que se dan el Centro de Salud de forma gratuita», indicó una vecina, quien afirmó que no es la primera vez que le ofrecen medicamento la misma persona.

Asimismo relató que la jefa de enfermeras mantiene con amenazas a sus personas para que no digan nada al respecto, no obstante consideran que no es justo continuar con estos abusos, por ello piden la intervención de las autoridades competentes.

En caso contrario indican que tomarán otras medias para ser escuchados ya que están cansado de esta situación que cada vez es más alarmante.

