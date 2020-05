Bloquean vialidades en La Purísima para exigir el retiro de comerciantes semifijos

Tehuacán.- Por espacio de 7 horas vecinos de la colonia La Purísima bloquearon la calle 5 Oriente y 7 Sur, así como la 5 Oriente y 5 Sur para exigir que las autoridades retiren los puestos de comerciantes semifijos y se logre la reapertura de la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre 9 Sur e Insurgentes.

Fue alrededor de las 09:00 horas de este sábado, cuando un grupo de vecinos de la colonia antes citada se manifestaron y con cuerdas y cartulinas cerraron el acceso de los automovilistas provocando caos vial.

Y es que los colonos indicaron que ese tramo de calle ha sido guarida de delincuentes durante los últimos años, quienes por las noches se esconden para asaltar a los transeúntes, pero además de eso han utilizado la zona para drogarse y embriagase realizando sus necesidades fisiológicas en ese lugar.

De igual modo indicaron que en alguna ocasión han intentado abusar sexualmente de algunas mujeres, entre ellas una menor de edad.

Otro de los problemas es que los puestos que ahí se colocan han sido nido de fauna nociva, tan es así que en algunos puestos de fruta se puede observar como las ratas se alimentan de las frutas y verduras que dejan los comerciantes.

Sumado a que desde hace 15 años se ha convertido en una zona intransitable, lo que complica el acceso para llegar a la colonia e incluso para un caso de emergencia las patrullas o ambulancias tienen que rodear la zona para poder llegar a un auxilio.

Debido a eso y cansados de lo que ocurre constantemente, decidieron bloquear algunas calles para ser escuchados por las autoridades municipales y sean retirados los puestos a la brevedad posible.

Ya que algunos vendedores han montado estructuras e incluso han construido castillos para sus puestos, lo que genera un problema al pretender transitar.

Indicaron que este problema se originó desde la administración del expresidente Álvaro Alatriste Hidalgo, quien autorizó la colocación de esos puestos e incluso puso un techo en ese tramo de calle.

Por lo que en varios ayuntamientos han hecho la petición, pero no han sido escuchados, a pesar de que han mostrado algunos dictámenes.

Ante esa situación y cansados de ser ignorados por sus demandas, al filo de las 09:00 horas de este sábado decidieron bloquear primero la calle 5 Oriente y 7 Sur.

Siendo las 10:00 horas, bloquearon la calle 5 Oriente y 5 Sur con la finalidad de ser escuchados por las autoridades.

Los inconformes indicaron que de ninguna manera se oponen a la presencia de los comerciantes, sino que lo único que piden es que sus puestos o estructuras se retiren después de realizar sus ventas en los días de plaza que son miércoles, viernes y sábado, para que el resto de los días pueda la gente transitar con libertad.

Fue pasadas las 14:00 horas, cuando arribaron a la zona el regidor de Gobernación, Israel Nasta de la Torre; Elvira Valderrama, regidora de Industria y Comercio; así como Yesenia Hernández, la regidora de Obras Públicas, quienes luego de escuchar los reclamos de los vecinos realizaron un recorrido por la zona para conocer la situación de la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre 9 Sur e Insurgentes.

Ahí, corroboraron que efectivamente varios puestos han montado sus estructuras en la propia calle, lo cual no ha sido autorizado por la directora de Fomento Comercial y el administrador del mercado La Purísima.

Por ese motivo, alrededor de las 15:00 horas, ordenaron a los alineadores y elementos de la Policía Municipal la clausura simbólica de uno de los puestos ubicado en la esquina de la calle Insurgentes y Josefa Ortiz de Domínguez, en donde colocaron cinta amarilla.

COMERCIANTES BLOQUEAN TAMBIÉN AVENIDA INDEPENDENCIA Y 7 SUR-NORTE PARA EVITAR SER RETIRADOS

Mientras los vecinos de la colonia La Purísima, pedían limpiar la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre 9 Sur e Insurgentes, los comerciantes de ese lugar también bloquearon la avenida Independencia Oriente y 7 Sur, pues piden que las autoridades les respeten sus espacios que tienen desde hace más de 40 años que fue cuando se fundó el mercado municipal.

Al respecto Germán Mateos Ramos, líder de la Unión Libre de Comerciantes, indicó que tienen documentos en donde las diferentes autoridades les han autorizado vender en ese tramo de calle.

De igual modo manifestó que desde que nació el mercado La Purísima ese tramo siempre había sido peatonal, y si en su momento quitaron los escalones fue para que los “diableros” o cargadores pudieran pasar con mayor accesibilidad.

Por lo que nunca fue con el objetivo de que fuera para la circulación de los autos como ahora los vecinos lo quieren considerar.

Enfatizó que primero fue el mercado municipal y posteriormente fue la colonia que poco a poco se fue urbanizando como hasta ahora.

“Esperamos que las autoridades no caigan en el juego de algunas personas, además de que no es la primera vez que piden esto los vecinos de la colonia, sino que ya lo han hecho en repetidas ocasiones en las diferentes administraciones, quienes no cayeron en su juego”, abundó.

Otra de las comerciantes indicó que de ninguna manera se busca sorprender a las autoridades o generar un problema social, sino que únicamente piden que se les respeten sus lugares que tienen por años o de lo contrario que los regresen al mercado 16 de Marzo de donde originalmente estaban hace más de 40 años.

Finalmente y despues de casi dos horas de negociación, los regidores acordaron que el lunes una comisión de los vendedores platicarán con la comisión de regidores y el martes será con los vecinos a quienes se les dará una resolución a sus demandas.

Por lo que de esa manera se determinó liberar las vialidades de las calles 5 Oriente, 7 Sur e Independencia Oriente bajo el acuerdo de que se realizará un dialogo para darles solución tanto a comerciantes como a vecinos de la colonia La Purísima en conjunto de autoridades municipales.