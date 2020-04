Ayuntamiento de Izúcar intenta evitar que comerciantes regalen verdura por contingencia

Izúcar de Matamoros.- A pesar de que fueron intimidados por el área de industria y comercio del gobierno municipal, comerciantes del mercado de picos, hicieron entrega de manera gratuita, de productos de la canasta básica a personas necesitadas y a quienes se encuentran sin empleo ante la contingencia por el coronavirus.

Víctor Rosas en compañía de tres comerciantes más, se instalaron de manera improvisada a las afueras del mercado para entregar bolsas que en su interior llevaban jitomate, papas, chiles verdes entre otras, a las personas necesitadas o sin desempleadas.

“Por el tipo de contingencia que estamos pasando hay muchas personas que se han quedado sin trabajo entonces, nosotros tomamos la idea de apoyar a las personas que en realidad lo requieran, nosotros no pedimos ninguna cooperación, esto es gratuito”, puntualizó Víctor.

El comerciante señaló que a su pequeño puesto arribó personal del área de Desarrollo Económico, Industria y Comercio, encabezado por la regidora Zayde Sánchez Venancio, obligándolos a retirarse bajo el argumento de que no era un lugar adecuado para realizar dicha actividad altruista, sin embargo, ellos hicieron caso omiso y continuaron con la entrega de bolsas, incluso los mismos transeúntes apoyaban la iniciativa.

No nos dejaban poner el puesto pese a que les dije que no vengo a vender sino a donar lo poco que puedo dar, querían un permiso para poder ofrecer lo que estoy donando, sin embargo, ya no regresaron Señaló

Exhortó a los demás comerciantes a unirse, pues afirmó que hay otros compañeros de diferentes giros que han puesto su granito de arena para ayudar a los más desamparados y pese a que el ayuntamiento no ha implementado esta acción, son los mismos ciudadanos quienes alzan la mano para ayudarse.