Analizan suspensión del Atlixcayotontli 2020

En ciernes por la pandemia del Covid-19 y el financiamiento económico para este 2020 la fiesta chica del municipio: El Atlixcayotóntli, admitió la presidenta de la Asociación Civil del mismo nombre, Minerva Schiavón Núñez.

Durante una entrevista, dijo que el evento el cual reúne a más de 6 mil personas en el cerro de San Miguel, está en el limbo por la actual situación sanitaria y económica del país. “Nosotros mantenemos las fechas para este 2020, entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre, pero el llevarse a cabo ya no dependen de exclusivamente del grupo”, consideró.

La primera para el famoso Convite por las principales calles de la ciudad, ya considerado una tradición. Y la segunda para el evento en donde participan danzantes de la región de Atlixco y algunos invitados del país, sumó la también empresaria turística.

“Y es complicado porque aún no sabemos hasta cuándo quedará extendida la pandemia. Además, seguramente habrá nuevas reglas con la realidad por venir, entre ellas la posibilidad de realizar eventos culturales con una concentración importante de personas. Nosotros seguimos en el ánimo de realizarlo, pero las autoridades de los tres niveles de gobierno tendrán la última palabra”, expresó.

Schiavión dijo que la prioridad por el momento es la salud de todos. “Eso es muy claro. Además, un evento como el Atlixcayotontli cuesta más de 500 mil pesos, y nuestras campañas de financiamiento lógicamente quedaron detenidas por esta misma situación. Y ya conversaremos con las autoridades locales sobre su aportación económica la cual quizá esté comprometida en otra cosa”, sostuvo.

La Presidenta de A.C. aseguró, a diferencia de otros eventos, esa fiesta chica de Atlixco no podría posponerse para los meses finales. “La tradición marca precisamente los días para celebrarse. Y es a finales de agosto y principios de septiembre. Meses después no tendría razón histórica. Y en la asociación pensarían en cancelarse definitivamente en este 2020 en caso de no generarse las condiciones adecuadas. Pero, por el momento nada es concreto. Y es mejor esperar”.