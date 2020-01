Muertos de la risa

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja, difícil no empezar este texto riendo. La sola idea de la rifa del avión presidencial jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ya en serio, la sola idea de la rifa del avión presidencial propuesta con toda jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja.

Jajajajajajajajajajajajajajajaja perdón, repito, propuesta con toda seriedad por el Presidente, nos inundó de memes. Al grado que el tema y los memes se multiplicaron y amplificaron volviéndose tendencia a escala internacional jajajajajajajajajajajajajajaja.

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja México: el país del meme, Meméxico jajajajajaja jajajajajajajajajajajajajaja como aquel donde el avión jajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajaja y el otro frente a la cochera de jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y luego la cumbia del avión jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. El caso es que los defensores del Presidente, los leales, la “base dura”, “los enamorados” trataron de defender la idea jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajaj otros le apostaron a guardar silencio para hacer creer que dizque el tema valía una vuelta de pensamiento jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajaja. Los medios subrayaron que la idea de la rifa jajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja era un distractor comunicacional diseñado para servir como válvula de escape, como conversación alterna frente a la falta de respuestas al tema crítico de la semana: el Insabi es un desastre, no hay medicinas, la gente está desesperada y la crisis de salud está tomando proporciones alarmantes. El chiste es que los noticieros no tuvieron más remedio que arrancar sus espacios a carcajadas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj analizando el tema de la rifa jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja con lo que el camuflaje comunicacional funcionó: otro día más de guasa y chunga, de albures y burlesque; otro día en que la distensión se impuso a la reflexión; de nueva cuenta el chiste fácil escribió la Historia jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Total, que el fin de semana el Presidente siguió con lo de la rifa jajajajajajajajajaja jajajajajaja que si no me subo jajajajajajajajajaja que ni Trump lo tiene jajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajaja y pues eso, dichos dicharacheros y pachanga jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Mientras tanto, ahí siguen los enfermos, padeciendo la soberbia y la incapacidad de que no se hubiera pensado en una transición escalonada, de no tener respuestas, pero usted no se preocupe, va a haber harta risa y diversión toda la semana, porque mientras no sepan cómo resolver el tema de salud, lo de la rifa. va a seguir jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ya después veremos cuántos acaban muertos de la risa.

