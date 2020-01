Montserrat Oliver revela que sintió miedo de salir del clóset

Milenio Digital

Montserrat Oliver reveló cómo fue ‘salir del closet’ y cómo reaccionaron las personas que son más cercanas a ella.

A través de un video en su canal de YouTube, la famosa explicó que lo que más le aterró al hablar sobre su sexualidad fue el «desilusionar a la gente que quiere», pues vivimos en un mundo en el que erróneamente se considera normal la heterosexualidad.

«Y no entiendo por qué desilusionar, pues porque lo normal para todo el mundo es ser heterosexual”, comentó.

Asimismo, contó que no le gustan las etiquetas, debido a que desde su perspectiva todas las personas tienen opciones, elecciones.

«Y no porque no me acepte, ni etiquetar a los demás, porque yo siento que todo ser humano tiene opciones, tiene distintas elecciones», comentó.

Primero no quiso salir del closet por la reacción de su mamá. Sin embargo, explicó que su madre siempre lo supo.

«Una vez cuando andaba con Yolanda -Andrade- mi mama me fue a ver al departamento, me dijo tú que eres mi hija perfecta, te adoro. Entonces yo le respondí que no era tan perfecta», dijo.

Razón por la que su madre le contestó:

«Yo sé lo que tienes y aún así te adoro y eres perfecta para mí», contó Montserrat Oliver, por lo que reiteró que las mamás ya saben lo que tienen por hijos.

Después, refirió que no habló sobre su sexualidad, por su hermana:

«No lo hice público inmediatamente, no por mi mamá, por mi hermana que era un poquito más complicado por sus hijos, muchas cosas que no hago es por mis sobrinos por la presión social, porque yo soy figura pública y no me gusta perjudicar a la gente que quiero», agregó la famosa.

Además contó que otra de las razones por las que no habló abiertamente fue porque México es un país donde hay doble moral.

«No salir de inmediato del closet, porque vivo en un país donde existe una doble moral y tenía miedo porque vivo del medio y no quería que las marcas no se quisieran identificar conmigo, pero decidí hacerlo porque esa soy, esa es mi vida, no quiero mentir y puedo ayudar mucho más saliendo del closet a no decirlo públicamente aunque todo mundo lo supiera”, finalizó.

