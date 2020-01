Monreal: preservaremos presunción de inocencia y debido proceso

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, descartó que las reformas que buscan hacer al Sistema Penal y al Poder Judicial no pretenden acabar con el principio de presunción de inocencia, ni con el debido proceso; aseguró que el órgano legislativo actuará con sensatez, por lo que no se retomarán esquemas del pasado que causaron controversia e injusticias.

En un video publicado por MILENIO, el también coordinador de Morena en el Senado, afirmó que las propuestas que hagan nunca irán en detrimento de las garantías fundamentales de la población, por lo que no se retrocederá en la defensa de estos derechos.

«Queremos aclararle a la población, el Senado estará a la altura de las exigencias del país, no vamos a alterar el principio de presunción de inocencia ni tampoco podemos acabar con el debido proceso, ni vamos a retroceder en lo que hemos avanzado en materia de justicia y en materia de garantías fundamentales del hombre y la mujer que vivimos en México.»Quédense tranquilos, nosotros en el Senado actuaremos con sensatez, no regresaremos al pasado y no retomaremos esquemas jurisdiccionales que en el pasado generaron mucha controversia e injusticia. Sí mejoraremos, pero nunca retrocederemos en la defensa de los derechos fundamentales de este país».