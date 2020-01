Mario Delgado: escuchando a AMLO, Morena se pudo ahorrar vergüenzas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, llamó a sus correligionarios a terminar con las disputas internas y reencauzar el proceso de elección de los órganos directivos del partido, escuchando la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador de resolver la contienda mediante una encuesta.

En conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro, Delgado reafirmó su interés de competir por la presidencia nacional de su partido, siempre y cuando los dirigentes no insistan en desafiar los llamados de López Obrador.

“Yo mantengo mi interés en dirigir Morena, pero lo he dicho siempre, si se sigue la recomendación del Presidente. Yo no voy a participar en ningún proyecto cuyo eje principal sea el desafiar la voz del Presidente de la República sería no entender nada, sería un despropósito completamente y es algo en lo que no coincido”, señaló.